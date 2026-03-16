Μπέτις - Μπεγερίν: «Τελικός ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό»

Ο Έκτορ Μπεγερίν μίλησε για τη ρεβάνς της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Ο Έκτορ Μπεγερίν σκόραρε στο 50ό λεπτό για την ισοφάριση (1-1) της Μπέτις στο ματς με τη Θέλτα -μετά από ασίστ του Άιτορ Ρουίμπαλ- έχοντας επιστρέψει στο προσκήνιο μετά από μια μακρά απουσία.

Διάστημα που έχασε 13 αγώνες, μένοντας στον πάγκο μόνο τέσσερις φορές, και χωρίς καν να μπει στην αποστολή εννέα φορές. Μετά από αρκετούς μήνες περιορισμένου χρόνου παιχνιδιού, ο Μπεγερίν απάντησε πειστικά.

«Προσωπικά, είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση της ομάδας. Νιώσαμε επίσης πολύ περισσότερο την υποστήριξη των οπαδών, και αυτό μας έδωσε πολλή ενέργεια στα τελευταία λεπτά», είπε και πρόσθεσε:

«Ξέραμε ότι θα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για εμάς. Νομίζω ότι τόσο αυτός ο αγώνας όσο και αυτός εναντίον του Παναθηναϊκού είναι δύο τελικοί για εμάς και προσεγγίσαμε ως τέτοιο τα ματς με τη Θέλτα. Ενώ η νίκη είναι πάντα ο στόχος μας, το να μην χάσουμε ήταν σημαντικό και, λοιπόν, υπάρχουν ακόμα πολλά να κερδίσουμε, πολλοί αγώνες».