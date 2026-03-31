UEFA: «Παγώνει» σε τιμές Euro 2024 τα εισιτήρια του Euro 2028

Η UEFA σχεδιάζει να «παγώσει», σε τιμές Euro 2024, τις περισσότερες τιμές των εισιτηρίων για το Εuro 2028, σε αντίθεση με την πολιτική της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7).

Η FIFA πουλάει τα 6,7 εκατομμύρια εισιτήρια που διαθέτει για το τουρνουά των 104 αγώνων σε τέσσερις κατηγορίες τιμών, με το φθηνότερο εισιτήριο της τέταρτης κατηγορίας να ξεκινά από 60 δολάρια (52,13 ευρώ) για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων, αλλά το πιο ακριβό - ένα εισιτήριο πρώτης κατηγορίας για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων υψηλού προφίλ - να κοστίζει έως και 2.700 δολάρια (2.345,89 ευρώ), όπως αναφέρουν σχετικά οι «NYtimes»

Οι αριθμοί αυξάνονται δραματικά καθώς προχωρά το τουρνουά, με το φθηνότερο εισιτήριο ονομαστικής αξίας για τον τελικό στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου να κοστίζει πάνω από 2.000 δολάρια (1.737,70 ευρώ) και το πιο ακριβό σχεδόν 8.000 δολάρια (6.950,79 ευρώ).

Τιμές και πολιτική της FIFA, που αφορούν και τις προμήθειες που χρεώνει στην επίσημη ιστοσελίδα μεταπώλησης, έχουν επικριθεί έντονα από ομάδες οπαδών σε όλο τον κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Football Supporters Europe συνεργάστηκε με μια ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών για να υποβάλει επίσημη καταγγελία κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η UEFA, από την μεριά της, σχεδιάζει να παγώσει το μεγαλύτερο μέρος των τιμών της για το Euro 2028 στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και την Ιρλανδία στις ίδιες τιμές που χρέωνε για το Euro 2024.

Αυτό σημαίνει ότι η φθηνότερη κατηγορία, αυτό που αποκαλεί εισιτήριο «Fans First», θα είναι περίπου 34 δολάρια (29,54 ευρώ), με το επόμενο υψηλότερο εισιτήριο, την κατηγορία τρία, να κοστίζει περίπου 69 δολάρια (59,95 ευρώ).

Έτσι θα υπάρχουν τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια διαθέσιμα στο Euro 2028 σε παρόμοια τιμή, ή και φθηνότερα, με τον μικρό αριθμό εισιτηρίων που η FIFA διέθεσε στην κατηγορία τέσσερα στο τουρνουά του φετινού καλοκαιριού, κανένα από τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμο όταν ανοίξει το τέταρτο και τελευταίο παράθυρο πωλήσεων αυτή την εβδομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ένας οπαδός που ελπίζει να πάει στο Euro 2028 θα έχει την ευκαιρία να αγοράσει εισιτήρια για πέντε αγώνες της φάσης των ομίλων στην ίδια τιμή με το μέσο κόστος μιας θέσης στάθμευσης σε ένα γήπεδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, το οποίο είναι σήμερα 175 δολάρια (152,05 ευρώ).