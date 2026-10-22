Καϊράτ - Παναθηναϊκός: Οι ηρωικοί 200 οπαδοί του «τριφυλλιού» πήραν θέση στο γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Αλμάτι (22/10, 17:30), για τη League Phase του Conference League, έχοντας στο πλευρό του και τον κόσμο του, παρά τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Αθήνα από το Καζακστάν.

Περίπου 200 φίλοι του «τριφυλλιού» ταξίδεψαν μέχρι το Αλμάτι για να στηρίξουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα σε μία από τις πιο μακρινές ευρωπαϊκές αποστολές της ιστορίας της.

Για ακόμη μία φορά, οι οπαδοί των «πράσινων» έδωσαν το δικό τους δυναμικό «παρών», αποδεικνύοντας πως η αγάπη για την ομάδα δεν γνωρίζει σύνορα, χιλιόμετρα και αποστάσεις.