Βάτσλικ: «Ο Ολυμπιακός δεν είναι για όλους - Η πίεση και το "Καραϊσκάκης" λυγίζουν τους αντιπάλους»

Ενόψει του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Τόμας Βάτσλικ παραχώρησε συνέντευξη στο Matchday Programme των «ερυθρόλευκων».

Ο 37χρονος Τσέχος πρώην τερματοφύλακας μίλησε για τις αναμνήσεις του από την ομάδα του Πειραιά, την εκρηκτική ατμόσφαιρα του «Γ. Καραϊσκάκης» και τις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι δύο σύλλογοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού:

Κατά τη διάρκεια της καριέρας σου αγωνίστηκες τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τη Σπάρτα Πράγας. Πώς αισθάνεσαι βλέποντας αυτές τις δύο ομάδες να αναμετρώνται απόψε;

«Θα είναι συναρπαστικό για εμένα να βλέπω τους δύο συλλόγους να παίζουν μεταξύ τους σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ανυπομονώ για το παιχνίδι. Φυσικά παρακολουθώ και τις δύο ομάδες και θα είναι πολύ ενδιαφέρον για εμένα».

Πέρασες δύο σεζόν στον Ολυμπιακό, κατακτώντας τον τίτλο της Super League την περίοδο 2021-2022. Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις σου από την παρουσία σου στον Πειραιά, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου;

«Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτές τις δύο σεζόν. Για παράδειγμα, το πρωτάθλημα που κερδίσαμε, οι μάχες μας στην Ευρώπη, τα βράδια στο Καραϊσκάκης που ήταν πάντα ιδιαίτερα, παρόλο που κατά τη διάρκεια της εποχής του Covid, το Καραϊσκάκης δεν ήταν γεμάτο λόγω των απαγορεύσεων. Παρόλα αυτά, οι ευρωπαϊκές βραδιές με τον κόσμο του Ολυμπιακού ήταν πάντα πολύ όμορφες και όταν κερδίζαμε τον τίτλο και σηκώναμε το τρόπαιο ήταν μία υπέροχη εμπειρία. Η Αθήνα είναι πανέμορφη. Μου άρεσε η κουλτούρα, η κουζίνα, ο τρόπος ζωής, είχαμε βρει ένα πολύ καλό σχολείο για τα κορίτσια μας και κάναμε διακοπές σε όμορφα μέρη. Γενικότερα οι αναμνήσεις μου είναι υπέροχες».

Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με τεράστιες προσδοκίες, παθιασμένους φιλάθλους και νοοτροπία νικητή. Τι είναι αυτό που κάνει τη συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα μία τόσο μοναδική εμπειρία;

«Ο Ολυμπιακός και οι φίλαθλοί του έχουν πάντα τη νοοτροπία του νικητή. Δεν αναμένεται τίποτα λιγότερο από τη νίκη. Είναι ιδιαίτερο κλαμπ, δεν είναι για οποιονδήποτε. Γιατί αυτό σημαίνει μεγάλη πίεση και μεγάλες προσδοκίες, τόσο μέσα στον σύλλογο όσο και έξω από αυτόν. Δεν είναι εύκολο, όμως είναι μία μεγάλη πρόκληση για όλους τους ποδοσφαιριστές και το ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, είναι μία μοναδική εμπειρία».

Αγωνίστηκες μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πώς θα περιέγραφες την ατμόσφαιρα και το αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι φίλαθλοι σε έναν τερματοφύλακα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα;

«Έχει πάρα πολύ θόρυβο και ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές βραδιές. Για τους αντιπάλους δεν είναι καθόλου εύκολο. Πάντα με βοηθούσε και θα μπορούσε σε ένα ευρωπαϊκό βράδυ, όπου προκριθήκαμε στο Europa League στη διαδικασία των πέναλτι. Ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής εκτέλεσε άστοχα και είμαι σίγουρος πως αυτή η πίεση ήρθε από την κερκίδα. Το ένιωσα κι εγώ και οι συμπαίκτες μου. Για κάποιον που δεν το έχει γνωρίσει ποτέ, να είναι πολύ αγχωτικό, είναι μοναδικό και είναι κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα. Οι 33.000 ή 34.000 άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν μία τέτοια ατμόσφαιρα».

Η Σπάρτα Πράγας είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στο ποδόσφαιρο της Τσεχίας, με πλούσια ιστορία και απαιτητικούς φιλάθλους. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας και σε τι θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ο Ολυμπιακός ενόψει της αναμέτρησης;

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Σπάρτα όσον αφορά τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες. Η Σπάρτα είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Τσεχίας και ο Ολυμπιακός η μεγαλύτερη της Ελλάδας. Και οι δύο πολύ επιτυχημένοι σύλλογοι στη χώρα τους. Πάντα περιμένεις από αυτούς να παίξουν καλά και να πάρουν το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός είναι ότι θα συναντήσει έναν πολύ οργανωμένο αντίπαλο, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική δομή, με ωραίο στιλ ποδοσφαίρου. Πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ματς χάρη στην τακτική».