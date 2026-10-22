Ολυμπιακός: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας

Εισιτήρια ήταν και... πάνε!

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα «μαγικά χαρτάκια» για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League εξαντλήθηκαν.

Έτσι για ακόμη ένα ευρωπαϊκό «ραντεβού» στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν θα πέφτει... καρφίτσα, με τους «ερυθρόλευκους» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να έχουν την πλήρη στήριξη του κόσμου τους.