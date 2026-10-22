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Καϊράτ – Παναθηναϊκός: Με δίδυμο Τετέι – Ντέσερς το «τριφύλλι»

Η ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση στο Καζακστάν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. 

Καϊράτ – Παναθηναϊκός: Με δίδυμο Τετέι – Ντέσερς το «τριφύλλι»
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχωρά σε… φρεσκάρισμα της ενδεκάδας, κάνοντας rotation λόγω και των πολλών αγωνιστικών υποχρεώσεων, με αναμετρήσεις κάθε 3-4 μέρες.

Ο Δανός τεχνικός επιλέγει μια διάταξη με συνύπαρξη Τετέι και Ντέσερς στο βασικό σχήμα, ενώ αλλάζει μετά από καιρό και το δίδυμο των στόπερ, τοποθετώντας τον Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Ντε Φράι.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Στην άμυνα δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος, με στόπερ τους Ντε Φράι και Πάλμερ-Μπράουν. Καμαρά και Λούζα οι δύο στον άξονα των χαφ.

Ο Ταμπόρδα επιστρέφει στο βασικό σχήμα, με τον Αντίνο στα αριστερά και τους Τετέι-Ντέσερς να αποτελούν το… βαρύ πυροβολικό.

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