Ο Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Τσαρούχα για να σφυρίζει στα ντέρμπι

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή σχετικά με τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα στον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται στο φως μέσα από την απόφαση που γνωστοποίησε το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ).

Η διεθνής διαιτήτρια συγκαταλέγεται στους έξι συλληφθέντες στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κρατείται στη ΓΑΔΑ εν αναμονή των επόμενων δικαστικών εξελίξεων.

Η υπόθεση που εξετάστηκε από το ΑΣΕΑΔ αφορά τον ορισμό των διαιτητών για τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 3 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είχε ανακοινώσει τους ορισμούς, με τη Βάσω Τσαρούχα να αναλαμβάνει χρέη πρώτης διαιτήτριας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αμφισβήτησε τον συγκεκριμένο ορισμό και προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ, επικαλούμενη την εκκρεμή ποινική διαδικασία που αφορούσε τη διαμάχη μεταξύ της ίδιας και της διαιτήτριας.

Η προσφυγή εξετάστηκε στις 18 Ιουνίου 2026 από το Γ’ Τμήμα του ΑΣΕΑΔ. Στη διαδικασία παρενέβη και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας τη θέση της Βάσως Τσαρούχα.

Η απόφαση, ωστόσο, έγινε γνωστή τέσσερις μήνες αργότερα, στις 22 Οκτωβρίου, με το αρμόδιο όργανο να απορρίπτει την προσφυγή του Παναθηναϊκού και να κάνει δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση των «ερυθρόλευκων».

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση που είχε απασχολήσει τις δύο ΚΑΕ πριν από τους τελικούς του πρωταθλήματος, με την απόφαση του ΑΣΕΑΔ να ξεκαθαρίζει την έκβαση της συγκεκριμένης δικαστικής διαμάχης.