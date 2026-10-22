Λιόλιος Gate: Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ με απόφαση Βρούτση

Σημαντικές αποφάσεις για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έλαβε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ και των καταγγελιών που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις προβλεπόμενες από τον νόμο επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ, ενώ παράλληλα δρομολογούνται έλεγχοι για τα οικονομικά στοιχεία και τη διαχειριστική λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γιάννης Βρούτσης ζήτησε τη διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού και διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026. Τον συγκεκριμένο έλεγχο αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο των ενεργειών που αποφασίστηκαν για την υπόθεση.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργειαi) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».