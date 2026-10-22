Το story του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το ΣΕΦ (pic)

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena (23/10, 21:15) έχει μπει ο Ολυμπιακός.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους καθώς ο Ζαν Μοντέρο είναι εξαιρετικά αμφίβολος, ενώ δεδομένη είναι η απουσία τόσο του Εβάν Φουρνιέ λόγω τραυματισμού, όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Όσον αφορά τον ομογενή γκαρντ, βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης της διοίκησης για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Μέχρι την οριστική γνωστοποίηση της ποινής του, ο 30χρονος σουτέρ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, ανεβάζοντας μάλιστα σχετική φωτογραφία από το ΣΕΦ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

To story του Ντόρσεϊ: