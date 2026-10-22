Σάκοτα μετά την ήττα από την Αντβέρπ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη - Κανένας πάνω από την ΑΕΚ»

Μετά τη «βαριά» ήττα της ΑΕΚ από την Αντβέρπ για το Basketball Champions League, ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε μια μακροσκελή και αποκαλυπτική δήλωση.

Ο πολύπειρος τεχνικός της «Ένωσης» ανέλαβε την ευθύνη για τα λάθη στον σχεδιασμό, προανήγγειλε δραστικές αλλαγές στο ρόστερ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως κανένας δεν βρίσκεται πάνω από τον σύλλογο.

Αναλυτικά η δήλωση του coach Σάκοτα:

«Νιώθω την υποχρέωση, μετά κι από την ήττα από την Αντβέρπ, να πω προς τον κόσμο μας κάποια πράγματα.

Καταρχάς θα πω, ότι δικαιολογημένα διαμαρτύρεται. Τον έχουμε στενοχωρήσει. Δεν είναι αυτή η ΑΕΚ, που θέλει και που θέλουμε… Μετά από δύο επιτυχημένες περιόδους, όπου όλοι μαζί χαρήκαμε όμορφες στιγμές και μας άξιζε να φτάσει η ομάδα μας μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου στο BCL, είναι προφανές, ότι τώρα κάτι δεν πάει καλά.

Και αναλαμβάνω την ευθύνη…

Έγιναν λάθη στο σχεδιασμό. Θα τα διορθώσουμε. Για να βρούμε τη χημεία, που απαιτείται, για να παίξουμε καλό μπάσκετ. Αυτό που μας χαρακτήρισε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και ξεπερνάγαμε όλες τις δυσκολίες. Γι’ αυτό το λόγο και ο κόσμος μάς αγκάλιαζε. Χαιρόταν μ’ αυτό, που έβλεπε…

Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε, λοιπόν, στις απαιτούμενες αλλαγές. Οι αλλαγές θα είναι δραστικές και στοχευμένες.

Ποτέ δεν κρίθηκε μία χρονιά από τον Οκτώβριο. Ποτέ δεν κατακτήθηκαν στόχοι από τον Οκτώβριο… Ποτέ δεν καταστρέφεται… ομάδα από τον Οκτώβριο.

Επαναλαμβάνω… Ο κόσμος έχει δίκιο… Έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Ανησυχεί. Το καταλαβαίνω… Ειδικά από τη στιγμή, που δεν κρυφτήκαμε. Είχα πει ευθέως, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις μας, ότι έχουμε υψηλές φιλοδοξίες. Και παραμένουν υψηλές αυτές οι φιλοδοξίες…

Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλάζει. Και είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε παρόντες και δυνατοί στη νέα εποχή. Όπως είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε παρόντες και δυνατοί στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο επίσης διανύει μία μεταβατική περίοδο, και με τις εξελίξεις από χθες να τρέχουν…

Η ομάδα μας είναι μακριά από την εικόνα, που εγώ έχω στο μυαλό μου. Μακριά από τη δική μου φιλοσοφία… Όποιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να προσαρμοστεί στα δικά μου «θέλω» δεν έχει θέση στην ομάδα.

Κανένας δεν είναι πάνω από το Σωματείο. Κανένας δεν είναι πάνω από την ΑΕΚ. Ούτε και εγώ… Κι ας είμαι κομμάτι της ΑΕΚ!

Κάθε φορά που ερχόμουν ως προπονητής στην ΑΕΚ, ερχόμουν για ν’ αναλάβω δύσκολες αποστολές. Όλοι μαζί, όμως, από τον ιδιοκτήτη, τον Πρόεδρο, μέχρι και τον τελευταίο συνεργάτη μας, καταφέρναμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να φτάνουμε σ’ επιτυχίες. Επί δικής μου παρουσίας, και με τη βοήθεια του κόσμου όμως, καταφέρναμε να το γυρίσουμε, και πετύχαμε σπουδαία πράγματα. Αυτό θέλουμε να γίνει και τώρα…

Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες για τα πολλά προβλήματα, που μας βρήκαν και δεν λένε να μας αφήσουν, αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν οι δικαιολογίες…

Ο ανταγωνισμός σ’ Ελλάδα και Ευρώπη δεν μας επιτρέπει να είμαστε ήσυχοι. Αντίθετα… Μας επιβάλλει να βρισκόμαστε συνέχεια σε πίεση… Και θέλουμε αυτή την πίεση…

Ο Οργανισμός στέκεται καλύτερα τα τελευταία χρόνια και δεν πρόκειται να σταματήσει καμία πρόσκαιρη αποτυχία αυτή τη διαδικασία…

Δεν τα παρατάμε…

Ξέρουμε καλά ποιος είναι ο δρόμος. Και όπως συμβαίνει σε πολλές ομάδες σε όλο τον κόσμο, δεν είναι πάντα ίσιος ο δρόμος… Και ξέρουμε καλά πού οδηγεί εφέτος αυτός ο δρόμος… Οδηγεί στη νέα κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα… Είμαστε αποφασισμένοι να τον ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό, με όποιο κόστος. Και όλοι ξέρουν, ότι έχουμε το «know-how». Το έχουμε αποδείξει…

Αυτό, που χρειαζόμαστε σ’ αυτή τη φάση είναι υπομονή… Πρέπει οι οπαδοί μας να είναι κοντά, και να μη σταματήσουν να πιστεύουν σ’ εμάς…»