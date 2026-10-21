Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στο Αλμάτι ενόψει Καϊράτ

Την τελευταία του προπόνηση πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι πραγματοποίησε την Τετάρτη (21/10) ο Παναθηναϊκός, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του στο «Almaty Ortalyk Stadion» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το απόγευμα στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αρχικά προθέρμανση και στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Ακολούθησαν τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με την ομάδα να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψει της ευρωπαϊκής δοκιμασίας στο Καζακστάν.