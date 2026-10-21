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ΑΕΚ – Αντβέρπ: Χωρίς Μπάρτλεϊ η «Ένωση» στη μάχη του BCL

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Αντβέρπ για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να μην είναι τελικά σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Χωρίς Μπάρτλεϊ η «Ένωση» στη μάχη του BCL
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Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και δεν βρίσκεται στην αποστολή.

Ο Μπάρτλεϊ χάνει δεύτερο σερί ματς, έπειτα από 52 διαδοχικές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, η οποία θα έχει και τον Τομά Ερέλ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω θλάσης.

Στη διάθεση του Σάκοτα βρίσκεται ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, ενώ οι Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Ουίλιαμς αναμένεται να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στο BCL.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Τσαλμπούρης.

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