ΑΕΚ – Αντβέρπ: Χωρίς Μπάρτλεϊ η «Ένωση» στη μάχη του BCL

Ο Αμερικανός δεν κατάφερε να ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και δεν βρίσκεται στην αποστολή.

Ο Μπάρτλεϊ χάνει δεύτερο σερί ματς, έπειτα από 52 διαδοχικές εμφανίσεις με την ΑΕΚ, η οποία θα έχει και τον Τομά Ερέλ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω θλάσης.

Στη διάθεση του Σάκοτα βρίσκεται ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, ενώ οι Γκρεγκ Μπράουν και Ντέρικ Ουίλιαμς αναμένεται να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στο BCL.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Τσαλμπούρης.