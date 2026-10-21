Κόντης: «Σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε τη Λεβερκούζεν - Θα παλέψουμε το παιχνίδι»

Μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση περιμένει τον ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, με τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του να προετοιμάζονται για μια απαιτητική αναμέτρηση στο πλαίσιο του Europa League.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός ξεκαθάρισε πως οι Κρητικοί αναγνωρίζουν την ποιότητα της γερμανικής ομάδας, χωρίς όμως να έχουν διάθεση να την αντιμετωπίσουν με φόβο.

Αντίθετα, ο Κόντης έδωσε το στίγμα της προσέγγισης του ΟΦΗ, τονίζοντας πως η ομάδα του θα επιδιώξει να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα, μένοντας πιστή στο δικό της αγωνιστικό πλάνο και στη δική της φιλοσοφία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης

Για το που θα κριθεί το παιχνίδι: «Πρέπει να προσέξουμε πολύ το παιχνίδι. Παίζουμε με μια ομάδα εξαιρετική επιθετικά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε καλά αμυντικά και να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τις φάσεις μας, να πετύχουμε κάποιο γκολ για να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα».

Για το αν το παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ, μπορεί να είναι οδηγός: «Προφανώς και μας δείχνουν. Μια ακόμα γερμανική ομάδα, με υψηλές εντάσεις, με πολλά τρεξίματα, θα είναι ένα παιχνίδι με τα ίδια χαρακτηριστικά με την Χόφενχαϊμ. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας δίνουν εμπειρίες και ίσως μας δείξουν το δρόμο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, αλλά δεν φοβόμαστε. Θα πρέπει να βρούμε τις δικές μας στιγμές για να καταφέρουμε να πάρουμε κάτι θετικό».

Για το αν οι ήττες είναι μάθημα: «Σε κάθε παιχνίδι που δεν κερδίζεις, έχεις κάνει λάθη. Αυτά χρησιμεύουν για να πάρεις μαθήματα στο τι μπορείς να αλλάξεις. Η συγκέντρωση για εμάς και η αμυντική προσήλωση είναι σημαντικά. Αν δεν κρατήσεις το μηδέν, όλα είναι δύσκολα. Και τα τρία παιχνίδια αυτά μένουν πίσω, αλλά παραδειγματιζόμαστε από αυτά, γινόμαστε πιο σοφοί και παίρνουμε κάτι πιο ουσιαστικό σε στοιχεία, για να πάρουμε έναν ή τρεις βαθμούς στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι τακτικά: «Όχι βέβαια. Το να αλλάζεις συστήματα επειδή έχασες, δεν είναι προπονητική ιδέα. Για εμάς τα γκολ που δεχόμαστε έχουν να κάνουν με έλλειψη συγκέντρωσης. Το ξέρουμε και θα το διορθώσουμε. Το να λειτουργείς με ισορροπία σε επίθεση και άμυνα έχει δυσκολίες. Ξέρουμε να το κάνουμε και γι’ αυτό δεν θα αλλάξουμε σύστημα. Η κακή εκτίμηση σε φάσεις μας έφερε την ήττα, όχι το σύστημά μας στον αγωνιστικό χώρο».

Για το τι περιμένει από τη Λεβερκούζεν και ένα μήνυμα για τον κόσμο: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Όπως κάνουμε πάντα δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στο επιθετικό της κομμάτι. Της αρέσει να πιέζει, να δημιουργεί προϋποθέσεις, έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα, είναι μια ομάδα που το 4-2-3-1 το παίζει με τρόπο που δημιουργεί ισορροπίες. Σχετικά με τον κόσμο, θέλουμε να είναι και αύριο γεμάτο το γήπεδο. Ο κόσμος είναι η φωνή της ομάδας, αυτός που θα σου δώσει την ένταση, θα σε στηρίξει. Θέλουμε τη θετική αύρα και τη φωνή τους δίπλα μας. Προσπαθούμε να τους κάνουμε περήφανους και στο τέλος αν είναι όλα καλά να έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν έχει την πολυτέλεια ο ΟΦΗ να μην… «κυκλώνει» αγώνες για κατάκτηση: «Γιατί είχατε κυκλώσει την Χόφενχαϊμ και η Ρεν; Όχι. Το ένα παιχνίδι το πήραμε, το άλλο το χάσαμε στο 90. Έτσι και αύριο, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε θα παλέψουμε το παιχνίδι. Μια ήττα δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά ένα θετικό αποτέλεσμα θα αλλάξει το σύλλογο. Τα παιδιά το ξέρουν καλά. Προσπαθούμε να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Αύριο θα βάλουμε δυσκολίες στη Λεβερκούζεν και αν είναι καλύτερη θα μας κερδίσει».

Για το τι άλλαξε από τη διακοπή και μετά στο κομμάτι της συγκέντρωσης: «Η συγκέντρωση δεν δουλεύεται. Το λες, το αναφέρεις και μετά πρέπει ο παίκτης να το καταλάβει. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως στο υψηλό επίπεδο χρειάζεται. Είναι τέτοια η ποιότητα των αντιπάλων που μπορούν να μετατρέψουν ένα λάθος μας σε γκολ. Για το τι άλλαξε, δεν νομίζω πως άλλαξε κάτι. Είχαμε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, ένα σερί που κρατούσαμε το μηδέν. Εγώ θεωρώ πως στην αμυντική σου λειτουργία δεν μπορείς να κάνεις πολλές αλλαγές γιατί αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία. Οι αλλαγές που αναγκάστηκα να κάνω μας έκαναν να χάσουμε λίγο τη χημεία μας».