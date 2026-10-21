Η αντίδραση του Γιανάι για το σκάνδαλο με την ΕΟΚ και τον Βαγγέλη Λιόλιο (pic)

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και ακόμη πέντε προσώπων, έπειτα από την έκδοση σχετικών ενταλμάτων, έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση, με την υπόθεση να απασχολεί πλέον και εκτός Ελλάδας.

Ενδεικτική είναι η κίνηση του ισχυρού άνδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος αναδημοσίευσε στα social media ανάρτηση Ισραηλινού δημοσιογράφου που μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Ο Γιανάι συνόδευσε την αναδημοσίευσή του με ένα emoji που απεικονίζει δύο ενωμένα χέρια, σύμβολο το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για να εκφράσει ευγνωμοσύνη, εκτίμηση ή σεβασμό. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε κάποια περαιτέρω δημόσια τοποθέτηση, αφήνοντας την κίνησή του χωρίς πρόσθετη διευκρίνιση.