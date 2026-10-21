Μπόνγκα: «Θα αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο, μετά την ήττα από τη Χάποελ»

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια την Τετάρτη (22/10), αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Στη Media Day των «πράσινων», ο Ίζακ Μπόνγκα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αντίδραση της ομάδας, δίνοντας έμφαση στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις και στην ανάγκη βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, ο Γερμανός φόργουορντ εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ενώ αναφέρθηκε και στην εξοικείωσή του με το Telekom Center Athens. Όπως ανέφερε, με κάθε παιχνίδι αισθάνεται όλο και περισσότερο σαν στο σπίτι του, με την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου να αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας.

Όσα δήλωσε ο Μπόνγκα:

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αντιδράσει απέναντι στην Μπασκόνια μετά την ήττα από τη Χάποελ:

«Ναι, 100%. Είναι η δεύτερη ήττα μας αυτή τη σεζόν, όχι η τελευταία μας αναμέτρηση στη EuroLeague, χάσαμε εκείνο το παιχνίδι, αλλά ξέρετε, πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα με πολλούς ανθρώπους με καλό χαρακτήρα, οπότε σίγουρα θα αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο».

Για τη δυνατότητα της ομάδας να δουλέψει περισσότερο στις προπονήσεις, όπως ανέφερε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είναι πραγματικά σημαντικό να γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα, σωστά; Οπότε, το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιούμε κάθε μέρα που έχουμε, ώστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο προπονητής να παίζουμε και απλώς να αποκτήσουμε καλύτερη αίσθηση του παιχνιδιού.

Οπότε, ξέρετε, προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε μέρα για να γινόμαστε καλύτεροι».

Για το πώς αισθάνεται προσωπικά που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση:

«Αισθάνομαι καλά, φίλε. Ξέρετε, το να βρίσκεσαι εκτός και να παρακολουθείς το παιχνίδι είναι κάτι πραγματικά δύσκολο για κάποιον που του αρέσει πολύ να παίζει, αλλά είμαι σίγουρα χαρούμενος που επέστρεψα στο παρκέ».

Για το αν αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο για έναν παίκτη με τόση ενέργεια όπως ο ίδιος:

«Ναι, 100%, 100%».

Για τη στήριξη που έδειξαν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Χάποελ:

«Σημαίνει πολλά για εμάς. Ξέρετε, το να μας στηρίζουν ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το πώς είναι το σκορ.

Οπότε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς και προφανώς προσπαθούμε να τους το ανταποδώσουμε στο αυριανό παιχνίδι».

Για το αν αρχίζει να αισθάνεται το Telekom Center Athens σαν το σπίτι του, με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού:

«Σίγουρα αρχίζω να αισθάνομαι πραγματικά, πραγματικά καλά εδώ και νομίζω ότι με κάθε παιχνίδι που παίζω εδώ, αρχίζω να το νιώθω όλο και περισσότερο σαν το σπίτι μου».