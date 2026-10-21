Κέντρικ Ναν: «Κάλλιο αργά παρά ποτέ» (pic)

Αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση της Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR μετρά ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, δείχνοντας πως ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Με την ευλογία του Θεού! Κάλλιο αργά παρά ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός γκαρντ, εκφράζοντας την προσμονή του για την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ναν έχει ήδη επανεμφανιστεί σε επίσημο αγώνα, καθώς αγωνίστηκε απέναντι στο Περιστέρι για τη GBL. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με 18 πόντους και 6 ασίστ.