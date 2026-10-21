ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία

Τι θα συμβεί στην ΕΟΚ μετά το σκάνδαλο με τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΚΕΔ.

ΕΟΚ: Τι προβλέπει ο αθλητικός νόμος για την περίπτωση Λιόλιου και την επόμενη ημέρα στην Ομοσπονδία
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Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο ελληνικό μπάσκετ μετά τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, με την υπόθεση να δημιουργεί ερωτήματα για τη διοικητική λειτουργία της Ομοσπονδίας και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση κωλύματος του επικεφαλής της.

Η ΕΟΚ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών.

Ο αθλητικός νόμος 2725/1999 περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για περιπτώσεις ποινικής εμπλοκής διοικητικών στελεχών, καθώς και για την αναπλήρωση ή την έκπτωσή τους από τα αξιώματά τους, ανάλογα με τις νομικές εξελίξεις και τις προϋποθέσεις που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση.

Τι προβλέπεται για τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του προέδρου, η αναπλήρωσή του μπορεί να γίνει από τον Α' αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει περιπτώσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αξίωμα, εφόσον συντρέχουν οι ειδικές νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η επιβολή προσωρινής κράτησης ή η έκδοση αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματικές πράξεις.

Εφόσον προκύψει περίπτωση έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκδώσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη εντός 15 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση του κωλύματος. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η αρμοδιότητα περνά στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ενώ προβλέπονται συνέπειες και για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους.

Πώς καλύπτεται μια κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η έκπτωση του προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο, με βάση τη σειρά των σταυρών προτίμησης στις τελευταίες εκλογές της Ομοσπονδίας.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσης και διαμορφωθεί η νέα σύνθεση του Δ.Σ., τα μέλη του Συμβουλίου καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο μεταξύ τους. Ο νέος επικεφαλής αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

Οι επόμενες κινήσεις της ΕΟΚ αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα καθορίσουν τις διοικητικές εξελίξεις στην Ομοσπονδία.

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