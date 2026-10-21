Η ΕΟΚ… πέταξε την μπάλα στην εξέδρα!

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ στην ΓΑΔΑ. Σύμβουλοι, «φίλοι», διαιτητές, σε διαδικασία σύλληψης. Η Ομοσπονδία, όμως, εξέδωσε ανακοίνωση για να μην πει τίποτα ουσιαστικό. Παρά μόνο πως παρακολουθεί τις εξελίξεις και έκανε έκτακτο Δ.Σ.

Ουσιαστικά… πετάει την μπάλα στην εξέδρα, όντας «με την ουρά στα σκέλια» από το σκάνδαλο που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ, τον αθλητισμό και την κοινωνία συνολικά.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».