Αντίστροφη μέτρηση για την… πτώση Λιόλιου

Σύμφωνα με τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις και τις τελευταίες πληροφορίες το τέλος του Βαγγέλη Λιόλιου από την Προεδρία της ΕΟΚ είναι πολύ κοντά.

Μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, με αποκορύφωμα τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου άπαντες περιμένουν το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα.

Εφόσον παραπεμφθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ στο δικαστήριο για κακούργημα, οι συνέπειες είναι σημαντικές, όπως προβλέπεται πλέον από τον αθλητικό νόμο.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται το προβλεπόμενο κώλυμα για την παραμονή του στην προεδρία της ΕΟΚ, με συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το αξίωμα.