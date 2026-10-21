· ΟΦΗ

Πούγγουρας: «Να μη χαραμίσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δωθούν»

Ο Έλληνας αμυντικός στάθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Θανάσης Μαργαρίτης

Πούγγουρας: «Να μη χαραμίσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δωθούν»
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Ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μπροστά του ο ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται την Πέμπτη (22/10, 19:45) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τους ποδοσφαιριστές των Κρητικών εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Αχιλλέας Πούγγουρας, ο οποίος στάθηκε στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και στην ανάγκη η ομάδα του να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει.

Ο Έλληνας αμυντικός χαρακτήρισε το παιχνίδι ιδιαίτερα απαιτητικό, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ θα πρέπει να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να είναι αποτελεσματικός όταν του δοθούν οι δυνατότητες να απειλήσει επιθετικά, προκειμένου να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πούγγουρας

Για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και τι σκέφτονται στα αποδυτήρια: «Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα είμαστε έτοιμοι, όπως και στα προηγούμενα. Θα πρέπει να είμαι πιο συγκεντρωμένοι για να πάρουμε κάτι θετικό από αυτό το παιχνίδι».

Για την εμπειρία από αυτήν την διαδικασία και τι πρέπει να διορθωθεί: «Κάθε παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο μέχρι το επόμενο. Θα είναι το πιο δύσκολο, σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται λάθη, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια στον αντίπαλο να κινδυνεύσουμε και να μην χαραμίσουμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν επιθετικά».

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη ψυχολογικά, μετά τις τρεις ήττες: «Προερχόμαστε από τρία αρνητικά αποτελέσματα, θέλουμε να το διορθώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

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