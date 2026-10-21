· Μαϊάμι Χιτ

Το βίντεο από την προετοιμασία του Αντετοκούνμπο πριν από την πρεμιέρα του με τους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετρά αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του με τους Μαϊάμι Χιτ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμές από την καλοκαιρινή του προετοιμασία.

Το βίντεο από την προετοιμασία του Αντετοκούνμπο πριν από την πρεμιέρα του με τους Μαϊάμι Χιτ
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Οι Μαϊάμι Χιτ υποδέχονται τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10, 02:30) τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τη νέα του ομάδα.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε στους φιλάθλους μια γεύση από την προετοιμασία του, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την προπονητική του δουλειά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από τις ατομικές προπονήσεις του, τα πρώτα προπονητικά camp με τους Χιτ, αλλά και τις αρχικές συνεργασίες του με τον Μπαμ Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

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