ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Επικό promo για τη ρεβάνς με μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές της ομάδας

Μ' ένα βίντεο που ταξιδεύει στο ένδοξο ευρωπαϊκό της παρελθόν, γίνεται η προαναγγελία της μεγάλης ρεβάνς της Πέμπτης (16/04) ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο .

Μπροστά σε μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής της ιστορίας βρίσκεται την Πέμπτη (16/04) η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς της ήττας 3-0.

Η Ένωση καλείται να κυνηγήσει μια δύσκολη ανατροπή, έχοντας ως στόχο ένα «ευρωπαϊκό θαύμα» που θα της δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε να ανεβάσει το θερμόμετρο της αναμέτρησης με ένα βίντεο-αναδρομή σε μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.

Στιγμές όπως η επική ανατροπή απέναντι στην ΚΠΡ, η σπουδαία νίκη επί της Ρέιντζερς, αλλά και η επικράτηση κόντρα στη Μίλαν, συνθέτουν το σκηνικό που θέλει να εμπνεύσει τον κόσμο και να δώσει τον τόνο για τη μεγάλη μάχη της βραδιάς.