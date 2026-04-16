Μανωλάς: «Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο για την ΑΕΚ - Συγχαρητήρια στο μπάσκετ»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το δικό του μήνυμα ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής «μάχης» της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στην «Allwyn Arena» έστειλε ο Στέλιος Μανωλάς, κρατώντας ζωντανή την πίστη για μια μεγάλη ανατροπή.

Η Ένωση καλείται να ξεπεράσει την ήττα 3-0 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία και να διεκδικήσει μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί πραγματική πρόκληση για την ομάδα του Νίκολιτς.

Το κλίμα στις τάξεις του συλλόγου είναι ιδιαίτερα θετικό, λίγες ώρες μετά τη σημαντική επιτυχία της μπασκετικής ΑΕΚ στη SUNEL Arena, όπου επικράτησε της Μπανταλόνα 72-67 και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four, δίνοντας έξτρα ώθηση και ψυχολογία σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο παλαίμαχος άσος και εμβληματική μορφή της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς, τοποθετήθηκε δημόσια, συγχαίροντας αρχικά τη μπασκετική ομάδα και τον πρόεδρό της, Μάκη Αγγελόπουλο, για τη διαχρονική προσπάθεια διατήρησης της ανταγωνιστικότητας, παρά τις δυσκολίες.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τονίζοντας πως, παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί αδύνατο, στέλνοντας μήνυμα πίστης ενόψει της αναμέτρησης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Παλαίμαχων της Ένωσης έγραψε:

«Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Χθες η ομάδα μπάσκετ έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ.

Πολλά συγχαρητήρια για τη μεγάλη αυτή επιτυχία στον πρόεδρο Μάκη Αγγελόπουλο, που όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί μόνος του, δίχως να έχει απεριόριστες οικονομικές δυνατότητες, να κρατήσει την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ ανταγωνιστική.

Συγχαρητήρια επίσης στον προπονητή και στους παίκτες για τη μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά, χθες ήταν από τις λίγες φορές που γέμισε το κλειστό και ο κόσμος της ομάδας έδωσε τη δική του μάχη για να βοηθήσει την ομάδα μας. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και στον κόσμο που βρέθηκε δίπλα στην ομάδα.

Τέλος, σήμερα περιμένουμε να δούμε μια πολύ καλή ομάδα να παίζει για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το 3-0. Όχι ακατόρθωτο».