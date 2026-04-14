Ο Έσκας στο ΑΕΚ-Ράγιο Βαγιεκάνο

Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τον επαναληπτικό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς κόντρα στους Ισπανούς για τα προημιτελικά του Conference.

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για τη σέντρα του επαναληπτικού με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να γνωρίζει τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που έχει η αναμέτρηση μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα.

Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα πως την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Έσπεν Έσκας. Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Έλιας Μπασέβκιν, ενώ τέταρτος ο Σίγουρντ Κρίνγκσταντ. Στο VAR θα είναι δύο Ιταλοί, οι Μίκαελ Φάμπρι και Τζανλούκα Αουρελιάνο.

Ο 37χρονος Νορβηγός έχει βρεθεί τρεις φορές στο δρόμο των «κιτρινόμαυρων». Ήταν στην πρόκριση επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στον τρίτο προκριματικό γύρο των playoffs του Champions League στις 19 Αυγούστου 2023, ενώ σφύριξε δύο αναμετρήσεις της Ένωσης στο πρωτάθλημα.

Στις 19/2/2023 ήταν στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0 και στις 19/01/2025 στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-0.