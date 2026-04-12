Αντίπαλοι ΑΕΚ: Ήττα για τη Ράγιο Βαγεκάνο πριν το ταξίδι στην Αθήνα
Onsports Team 12 Απριλίου 2026, 20:10
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ / Μαγιόρκα / Ράγιο Βαγιεκάνο

Η ισπανική ομάδα έχασε 3-0 στην έδρα της Μαγιόρκα, έχοντας αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, ξεκουράζοντας παίκτες πριν τη ρεβάνς με την Ένωση.

Η Ράγιο Βαγεκάνο επικράτησε 3-0 της ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Conference League. Η ισπανική ομάδα την Πέμπτη (16/4) θα είναι στην Αθήνα για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Με την ψυχολογία της να έχει… ισορροπήσει, καθώς για τη La Liga ηττήθηκε 3-0 από τη Μαγιόρκα.

Οι Μαδριλένοι σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της La Liga στην έδρα της Μαγιόρκα, δεν μπόρεσαν να είναι ανταγωνιστικοί. Είναι πλέον στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν ένα πολύτιμο «τρίποντο», το οποίο τους επέτρεψε να βγουν από την «επικίνδυνη ζώνη».

Ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, χρησιμοποίησε τους εξής:

Καρντένας, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί (46΄ Ντε Φρούτος), Πάτσα Εσπίνο, Ντίαθ, Βαλεντίν (46΄ Πατέ Σις), Γκουμπάου, Αχομάς (67΄ Τσαβαρία), Ντέκα (81΄ Αλεμάο), Γκαρθία (77΄ Καμέγιο).

 



