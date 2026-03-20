Conference League: Με… άγχος η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ | Οι ημερομηνίες των προημιτελικών
EPA/JUANJO MARTIN
Οnsports team 20 Μαρτίου 2026, 00:40
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Conference League: Με… άγχος η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ | Οι ημερομηνίες των προημιτελικών

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αγχώθηκε αλλά στο τέλος πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με… έπαθλο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η ομάδα της Μαδρίτης ηττήθηκε 0-1 από τη Σαμσουνσπόρ, ωστόσο πήρε την πρόκριση λόγω της επικράτησης της, στον πρώτο αγώνα, με 3-1 στην Τουρκία. Ο Σερίφ Εντιαγέ πέτυχε στο 65ο λεπτό το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν κοντά στο 0-2 με τον Μουαντιλματζί στο 74′.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε περισσότερες τελικές (18-9), αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Παρ' όλα αυτά στο τέλος κατάφερε να πετύχει τον στόχο της και πλέον θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Βαγιέκας» τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04) κι η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια εβδομάδα αργότερα, ήτοι την Πέμπτη του Πάσχα (16/04).     

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

  • Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1
  • Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3
  • Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2
  • Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
  • Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0
  • Φιορεντίνα – Ράκοβ 2-1
  • Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4
  • Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0

Οι ρεβάνς

  • ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2
  • ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 παρ.
  • Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0
  • Ράκοβ – Φιορεντίνα 1-2
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1
  • Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν 1-2
  • Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4
  • Στρασμπούρ – Ριέκα 1-1

Τα προημιτελικά

  • Σαχτάρ – Άλκμααρ
  • Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
  • Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
  • Μάιντς – Στρασμπούρ

Οι ημιτελικοί

  • Σαχτάρ ή Άλκμααρ - Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
  • Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ - Μάιντς ή Στρασμπούρ

Ο τελικός

  • Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.

