Conference League: Με… άγχος η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ | Οι ημερομηνίες των προημιτελικών
Η Ράγιο Βαγιεκάνο αγχώθηκε αλλά στο τέλος πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με… έπαθλο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Η ομάδα της Μαδρίτης ηττήθηκε 0-1 από τη Σαμσουνσπόρ, ωστόσο πήρε την πρόκριση λόγω της επικράτησης της, στον πρώτο αγώνα, με 3-1 στην Τουρκία. Ο Σερίφ Εντιαγέ πέτυχε στο 65ο λεπτό το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν κοντά στο 0-2 με τον Μουαντιλματζί στο 74′.
Η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε περισσότερες τελικές (18-9), αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Παρ' όλα αυτά στο τέλος κατάφερε να πετύχει τον στόχο της και πλέον θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Βαγιέκας» τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04) κι η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια εβδομάδα αργότερα, ήτοι την Πέμπτη του Πάσχα (16/04).
Η φάση των «16»
Οι πρώτοι αγώνες
- Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1
- Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3
- Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2
- Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
- Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0
- Φιορεντίνα – Ράκοβ 2-1
- Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4
- Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0
Οι ρεβάνς
- ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2
- ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 παρ.
- Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0
- Ράκοβ – Φιορεντίνα 1-2
- Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1
- Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν 1-2
- Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4
- Στρασμπούρ – Ριέκα 1-1
Τα προημιτελικά
- Σαχτάρ – Άλκμααρ
- Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
- Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
- Μάιντς – Στρασμπούρ
Οι ημιτελικοί
- Σαχτάρ ή Άλκμααρ - Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
- Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ - Μάιντς ή Στρασμπούρ
Ο τελικός
- Ο τελικός θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.