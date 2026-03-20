Conference League: Με… άγχος η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ | Οι ημερομηνίες των προημιτελικών

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αγχώθηκε αλλά στο τέλος πήρε την πρόκριση για τους «8» του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με… έπαθλο ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η ομάδα της Μαδρίτης ηττήθηκε 0-1 από τη Σαμσουνσπόρ, ωστόσο πήρε την πρόκριση λόγω της επικράτησης της, στον πρώτο αγώνα, με 3-1 στην Τουρκία. Ο Σερίφ Εντιαγέ πέτυχε στο 65ο λεπτό το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν κοντά στο 0-2 με τον Μουαντιλματζί στο 74′.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε περισσότερες τελικές (18-9), αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Παρ' όλα αυτά στο τέλος κατάφερε να πετύχει τον στόχο της και πλέον θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Βαγιέκας» τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04) κι η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, μια εβδομάδα αργότερα, ήτοι την Πέμπτη του Πάσχα (16/04).

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας 2-1

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ 1-3

Ριέκα – Στρασμπούρ 1-2

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Φιορεντίνα – Ράκοβ 2-1

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς 0-0

Οι ρεβάνς

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2

ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας 1-2 παρ.

Μάιντς – Σίγκμα Όλομουτς 2-0

Ράκοβ – Φιορεντίνα 1-2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Σαμσουνσπόρ 0-1

Σαχτάρ – Λεχ Πόζναν 1-2

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 0-4

Στρασμπούρ – Ριέκα 1-1

Τα προημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στρασμπούρ

Οι ημιτελικοί

Σαχτάρ ή Άλκμααρ - Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ - Μάιντς ή Στρασμπούρ

Ο τελικός