Conference League: «Πετάει» για Αθήνα η Τσέλιε
Οnsports Τeam 18 Μαρτίου 2026, 12:24
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Conference League: «Πετάει» για Αθήνα η Τσέλιε

Η Τσέλιε βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αθήνα, όπου την Πέμπτη (19/03) θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στη ρεβάνς για τη φάση των «16» του Conference League.

Η αποστολή της σλοβένικης ομάδας αναχώρησε το πρωί από τη Λιουμπλιάνα με προορισμό το «Ελ. Βενιζέλος», ενόψει της δύσκολης αποστολής που την περιμένει απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Το έργο της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα υπέρ της ΑΕΚ, σκορ που δίνει σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους για την πρόκριση.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο νέος προπονητής της Τσέλιε, Βίτορ Καμπέλος, θα μιλήσει το απόγευμα στις 19:00 στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μία ώρα αργότερα οι παίκτες της ομάδας θα προπονηθούν στην Allwyn Arena.

