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Champions League: Βασικός ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, στον πάγκο ο Δουβίκας για την Κόμο

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λίντσερ στην Αυστρία, ενώ ο Τάσος Δουβίκας θα βρίσκεται στον πάγκο στο παιχνίδι της Κόμο με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Champions League: Βασικός ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ, στον πάγκο ο Δουβίκας για την Κόμο
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Η δράση στο Champions League συνεχίζεται την Τετάρτη (14/10), με δύο αναμετρήσεις να ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίντσερ στην Αυστρία, έχοντας την ευκαιρία να συμβάλει στην προσπάθεια των «κόκκινων» για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Από την άλλη πλευρά, ο Τάσος Δουβίκας θα βρίσκεται στον πάγκο, στην αναμέτρηση της Κόμο με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Φρίμπονγκ, Αραούχο, Ζακέ, Τσιμίκας, Γκράβενμπεργκ, Νιονί, Μπαρκολά, Βιρτς, Ενγκουμόχα, Κουμάς.

Η ενδεκάδα της Κόμο: Σάντσες, Σμόλτσιτς, Σαλομπά, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντιαό, Μπατούρινα, Μπρούνο, Παζ.

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