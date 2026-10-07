ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out σε χρόνο… μηδέν! – Εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια με ΟΦΗ

Τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια έγιναν ανάρπαστα, καθώς οι φίλοι της Ένωσης είχαν σχηματίσει ηλεκτρονική ουρά από νωρίς το πρωί.

Η αναμονή ήταν μεγάλη, όμως η διάθεση των εισιτηρίων για το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης κράτησε ελάχιστα. Τα περιορισμένα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για την αναμέτρηση της 4ης Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια εξαντλήθηκαν μέσα σε χρόνο… μηδέν! Από νωρίς το πρωί, αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ είχαν πάρει θέση μπροστά στους υπολογιστές τους, περιμένοντας να ανοίξει η ηλεκτρονική διάθεση και να αποκτήσουν ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα για το κοινό ήταν ούτως ή άλλως ελάχιστα, ενώ η ζήτηση ήταν τεράστια. Ενδεικτικό είναι πως ο αριθμός των ενδιαφερόμενων θα μπορούσε να καλύψει έως και τρεις φορές τη χωρητικότητα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ηλεκτρονική αναμονή ήταν μεγάλη, αλλά πλέον στην πλατφόρμα διάθεσης εμφανίζεται η ένδειξη «εξαντλήθηκαν», κάτι που σημαίνει ότι το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον sold out.

Επίσης, μολονότι τα φώτα, όπως είναι φυσιολογικό, έπεσαν στην αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, αξίζει να αναφέρουμε ότι sold out είναι και το παιχνίδι του Σαββάτου (10/10) με τον ΟΦΗ, με τα εισιτήρια για την αναμέτρηση να έχουν επίσης κάνει «φτερά». Ο κόσμος της ΑΕΚ θα βρίσκεται ξανά στο πλευρό της ομάδας, δίνοντάς της το απαραίτητο μπουστάρισμα για τη δύσκολη «μάχη» με τον ΟΦΗ. Μάλιστα, η παρουσία του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει και της συνέχειας, καθώς μετά το παιχνίδι με την κρητική ομάδα ακολουθούν οι δύο μεγάλες αναμετρήσεις στην Αγγλία, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει Σαχτάρ (στο Λονδίνο) και Σίτι (στο Μάντσεστερ).