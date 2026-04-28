Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου: Μάχη «γιγάντων» στον ημιτελικό του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς» για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, με φόντο τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τα ημιτελικά του Champions League φτάνει στο τέλος της!

Το βράδυ της Τρίτης (28/04, 22:00), η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς», στον πρώτο χρονικά ημιτελικό. Δύο από τις πιο παραγωγικές και θεαματικές ομάδες της Ευρώπης διασταυρώνουν τα ξίφη τους με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Παρί και Μπάγερν διαθέτουν παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες ανά πάσα στιγμή και να κρίνουν ένα παιχνίδι με μία μόνο ενέργεια. Οι Παριζιάνοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο Champions League, ενώ στα νοκ-άουτ παιχνίδια απέναντι σε Τσέλσι και Λίβερπουλ σημείωσαν συνολικά 12 γκολ.

Ο Λουίς Ενρίκε εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος ενόψει της αναμέτρησης, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως η ομάδα του βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κβίσα Κβαρατσχέλια, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση που υπάρχει στο στρατόπεδο της Παρί. Στην αντίπερα όχθη, ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κράτησε πιο χαμηλούς τόνους. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζει πως η Μπάγερν διαθέτει την ποιότητα και την εμπειρία για να διεκδικήσει ξανά την κορυφή της Ευρώπης, για πρώτη φορά μετά το 2020.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, διαθέσιμοι για την Παρί Σεν Ζερμέν είναι οι Ντουέ και Μέντες, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Βιτίνια, ενώ επιστρέφει ο Φαμπιάν Ρουίθ. Για την Μπάγερν, στη διάθεση της ομάδας βρίσκονται οι Ουπαμεκανό και Κίμιχ, ενώ εκτός παραμένουν οι Γκνάμπρι και Ούλριχ.

Το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (28/04) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Ζαΐρ Εμερί, Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν