Μπάγερν Μονάχου: Εκτός για τη μάχη με την Παρί ο Λέναρτ Καρλ

Χωρίς τον Λέναρτ Καρλ θα ταξιδέψει στη Γαλλία η αποστολή της Μπάγερν για τον πρώτο ημιτελικό με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον 18χρονο να παραμένει στο Μόναχο λόγω ενοχλήσεων.

Τις υπηρεσίες του Λέναρτ Καρλ θα στερηθεί η Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο ημιτελικό κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, με τον 18χρονο wonderkid να μην προπονείται και να παραμένει στο Μόναχο για θεραπεία, σύμφωνα με τον έμπιστο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Καρλ διανύει την πρώτη του χρονιά σαν επαγγελματίας με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου, με τον 18χρονο να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του Γερμανικού φουτμπόλ.

Τη φετινή σεζόν μετράει 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό εννέα τέρματα και επτά ασίστ.