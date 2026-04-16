UEFA: Στην κορυφή του ranking η Μπάγερν - Τι ισχύει για τις ελληνικές ομάδες

Onsports Team

Ανανεώθηκε ο πίνακας του UEFA Ranking μετά τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου όχι μόνο εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά κατάφερε να ανέβει και στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης. Με δύο κολλητές νίκες απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Βαυαροί έφτασαν στους 146.500 πόντους και βρίσκονται πλέον στο νούμερο ένα του UEFA Ranking, ρίχνοντας τους Μαδριλένους στη δεύτερη θέση με 144.500.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια κατάταξη που συνεχώς αναδιαμορφώνεται μετά τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός παραμένει η υψηλότερα τοποθετημένη, καταλαμβάνοντας την 34η θέση με 62.650 πόντους, πάνω από συλλόγους όπως οι Λειψία, Ρέιντζερς, Βιγιαρεάλ, Λάτσιο, Άγιαξ, Φενέρ και Σοσιεδάδ.

Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην 53η θέση με 48.250 πόντους, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 76η με 29.250, η ΑΕΚ στην 91η με 22.000 και ο Άρης στην 182η θέση με 9.602.

Σημαντική συγκομιδή βαθμών καταγράφεται για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν με 15.000 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 13.250 και ο ΠΑΟΚ 11.000. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ξεχωρίζει στην τριετία, έχοντας ως βάση τη σεζόν της κατάκτησης του Europa Conference League με 17.000 πόντους, ακολουθούμενη από την περσινή με 18.500 και τη φετινή με 15.750.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στη ρεβάνς της Πέμπτης (16/04) ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω τη συνολική εικόνα του UEFA Ranking στο φινάλε της σεζόν.

Η πρώτη δεκάδα του UEFA Ranking: