Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης: Ασύλληπτο πρώτο ημίχρονο - Δείτε βίντεο με τα πέντε γκολ

Σε ένα απίθανο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκε 3-2 της Μπάγερν Μονάχου, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ του προημιτελικού του Champions League.

Απίστευτα πράγματα διαδραματίζονται στο Μόναχο, στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Οι Βαυαροί είχαν επικρατήσει 2-1 στο Μπερναμπέου, αλλά οι Ισπανοί ισοφάρισαν το συνολικό σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να σκοράρει στο Μόναχο, όταν ο Μάνουελ Νόιερ έκανε τεράστιο λάθος, έδωσε... πάσα στον Γκιουλέρ, ο οποίος από μακρινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Μπάγερν είχε άμεση απάντηση και ισοφάρισε πριν την συμπλήρωση 6 λεπτών αγώνα. Μετά από κόρνερ του Κίμιχ και λάθος τοποθέτηση του Λούνιν, ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Ο Γκιουλέρ «χτύπησε» ξανά στο 29ο λεπτό! Ο Τούρκος σκόραρε ξανά με απίθανο γκολ, με απευθείας εκτέλεση φάουλ κι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 38ο λεπτό, όμως, ο Χάρι Κέιν πήρε την μπάλα μέσα στη περιοχή μετά από καταπληκτική πάσα του Ουπαμεκανό κι έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε. Την έστειλε στα δίχτυα!

Ήρθε όμως ένας ακόμα «μετρ» του σκοραρίσματος λίγο αργότερα για να κάνει το 2-3. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε την ασίστ του Βινίσιους και με άψογο πλασέ μέσα από τη περιοχή, ολοκλήρωσε με τον πιο ιδανικό τρόπο το πρώτο ημίχρονο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

