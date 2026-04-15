Champions League: Η δράση συνεχίζεται, το παζλ των ημιτελικών συμπληρώνεται
Μετά τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν, απόψε είναι η σειρά για τις ρεβάνς των Μπάγερν-Ρεάλ και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ.
Μετά τις εντυπωσιακές χθεσινοβραδινές ρεβάνς και τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεζ Ζερμέν, η δράση στο Champions League συνεχίζεται απόψε με δύο ακόμα ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση και να συνθέτουν το παζλ των ημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η Μπάγερν υποδέχεται τη Ρεάλ στη ρεβάνς της νίκης της με 2-1 στη Μαδρίτη και η Άρσεναλ τη Σπόρτινγκ έχοντας προβάδισμα με 1-0 μετά την επικράτηση στη Λισαβόνα.
Η αναμέτρηση του Μονάχου θα μεταδοθεί στις 22:00 τόσο από το COSMOTE SPORT 2 HD όσο και από το MEGA, ενώ η αναμέτρηση των “κανονιέρηδων” με τους Πορτογάλους την ίδια ώρα από το COSMOTE SPORT 3 HD.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Πρώτος Αγώνας – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου
- Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)
- Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)
Πρώτος Αγώνας – Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)
Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου
- Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)
- Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)
Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου
- 22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
- 22:00 Μπάγερν – Ρεάλ
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Πρώτος Αγώνας – Τρίτη 28 Απριλίου
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν Vs Ρεάλ ή Μπάγερν
Πρώτος Αγώνας – Τετάρτη 29 Απριλίου
- 22:00 Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ
Ρεβάνς – Τρίτη 5 Μαΐου
- 22:00 Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ
Ρεβάνς – Τετάρτη 6 Μαΐου
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν Vs Ρεάλ ή Μπάγερν
Ο τελικός
- 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης