Champions League: Η δράση συνεχίζεται, το παζλ των ημιτελικών συμπληρώνεται

Μετά τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν, απόψε είναι η σειρά για τις ρεβάνς των Μπάγερν-Ρεάλ και Άρσεναλ-Σπόρτινγκ.

Μετά τις εντυπωσιακές χθεσινοβραδινές ρεβάνς και τις προκρίσεις των Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεζ Ζερμέν, η δράση στο Champions League συνεχίζεται απόψε με δύο ακόμα ομάδες να παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση και να συνθέτουν το παζλ των ημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Μπάγερν υποδέχεται τη Ρεάλ στη ρεβάνς της νίκης της με 2-1 στη Μαδρίτη και η Άρσεναλ τη Σπόρτινγκ έχοντας προβάδισμα με 1-0 μετά την επικράτηση στη Λισαβόνα.

Η αναμέτρηση του Μονάχου θα μεταδοθεί στις 22:00 τόσο από το COSMOTE SPORT 2 HD όσο και από το MEGA, ενώ η αναμέτρηση των “κανονιέρηδων” με τους Πορτογάλους την ίδια ώρα από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Ρεάλ – Μπάγερν 1-2 (74′ Εμπαπέ / 41′ Ντίας, 46′ Κέιν)

(74′ Εμπαπέ / 41′ Ντίας, 46′ Κέιν) Σπόρτινγκ – Άρσεναλ 0-1 (90+1′ Χάβερτς)

Πρώτος Αγώνας – Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0 (11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια)

(11′ Ντουέ, 65′ Κβαρατσχέλια) Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 (45′ Άλβαρες, 70′ Σέρλοθ)

Ρεβάνς – Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 1-2 (31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες)

(31′ Λούκμαν – 4′ Γιαμάλ, 24′ Τόρες) Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (72′, 90’+2′ Ντεμπελέ)

Ρεβάνς – Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

Άρσεναλ – Σπόρτινγκ 22:00 Μπάγερν – Ρεάλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Πρώτος Αγώνας – Τρίτη 28 Απριλίου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν Vs Ρεάλ ή Μπάγερν

Πρώτος Αγώνας – Τετάρτη 29 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ρεβάνς – Τρίτη 5 Μαΐου

22:00 Ατλέτικο Vs Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ρεβάνς – Τετάρτη 6 Μαΐου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν Vs Ρεάλ ή Μπάγερν

Ο τελικός