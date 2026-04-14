Οnsports Team 14 Απριλίου 2026, 21:20
Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν: Οι ενδεκάδες της ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League

Η Λίβερπουλ ψάχνει μια υπερβατική ανατροπή κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, στη ρεβάνς του 2-0 από το πρώτο ματς του Παρκ ντε Πρενς για τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Άρνε Σλοτ άφησε στον πάγκο τον Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως είχε κάνει και στο πρώτο ματς, σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι το τελευταίο του Αιγύπτιου με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο Champions League, αφού θα αποχωρήσει από τους «κόκκινους» στο τέλος της σεζόν.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Φρίμπονγκ, Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σόμποσλαϊ, Βιρτς, Εκιτικέ, Ίσακ.

Η ενδεκάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια.



ΠΑΟΚ: Τεράστια η ζήτηση για τα εισιτήρια του τελικού - Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Κύπρος: Αγκαλιά με τον τίτλο η Ομόνοια - Δείτε βίντεο
