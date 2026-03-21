Έρευνα της UEFA για τον τραυματισμό του Νόα Λανγκ

Η UEFA ξεκίνησε έρευνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ολλανδός διεθνής επιθετικός της Γαλατασαράι, Νόα Λανγκ, στο ματς με τη Λίβερπουλ.

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον δεξί του αντίχειρα, εγκαταλείποντας το γήπεδο με φορείο.

Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μια βαθιά πληγή και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά την επέμβαση, ο ίδιος ο Λανγκ μοιράστηκε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό: «Συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Η χειρουργική μου επέμβαση πήγε καλά, σας ευχαριστώ όλους».

Σύμφωνα με το «The Athletic», η UEFA έχει ήδη σχολιάσει την υπόθεση. Ένας εκπρόσωπος της δήλωσε ότι «η UEFA ανέλυσε τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα που υπέστη ο παίκτης της Γαλατασαράι, Νόα Λανγκ. Η διάταξη του γηπέδου και τα πάνελ LED σε όλους τους επερχόμενους αγώνες θα επανεξεταστούν για να εντοπιστούν παρόμοιοι πιθανοί κίνδυνοι και θα ζητηθεί από τους συλλόγους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, εάν χρειαστεί. Ευχόμαστε στον Νόα Λανγκ ταχεία ανάρρωση».