Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οnsports Team 17 Μαρτίου 2026, 20:23
Champions League: Οι πιθανότητες κάθε συλλόγου να προκριθεί στα προημιτελικά

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League, η βρετανική εταιρεία αναλύσεων, Opta υπολόγισε τις πιθανότητες κάθε συλλόγου να προκριθεί στα προημιτελικά.

Σε πέντε από τους οκτώ αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα (17/3) και αύριο (18/3), μία ομάδα θα πάει στον επαναληπτικό αγώνα με διαφορά τουλάχιστον τριών γκολ να ξεπεράσει (Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Σπόρτινγκ και Αταλάντα).

Καθώς καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει μία διαφορά τριών γκολ στα νοκ άουτ στάδια από την εισαγωγή της νέας μορφής του Champions League.

Ηττημένη με 3-0 στην Ισπανία στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Τετάρτη, η Μάντσεστερ Σίτι θεωρείται η ομάδα με τις καλύτερες πιθανότητες να αλλάξει την κατάσταση στον επαναληπτικό αγώνα και να εξασφαλίσει μια θέση στα προημιτελικά. Η Opta εκτιμά ότι η ανατροπή των Citizens έχει 13,4% πιθανότητες να συμβεί.

Ενώ οι ελπίδες της Αταλάντα είναι ελάχιστες (μόλις 0,1% πιθανότητες πρόκρισης για τους Ιταλούς, οι οποίοι γνώρισαν συντριβή με 6-1 εντός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου), η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι η δεύτερη πιο πιθανή ομάδα να ξεπεράσει το σημαντικό έλλειμμά της (13,1% μετά την ήττα με 3-0 στον πρώτο αγώνα εναντίον της Μπόντο/Γκλιμτ).

Τέλος, οι δύο ομάδες του Λονδίνου, η Τσέλσι (5,9%) και η Τότεναμ (4,1%), που ηττήθηκαν και οι δύο με 5-2 την περασμένη εβδομάδα (από την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχα), έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά.

Η Λίβερπουλ (58,8%) παραμένει φαβορί παρά την ήττα της από τη Γαλατασαράι, όπως και η Άρσεναλ (79%) και η Μπαρτσελόνα (67,1%), οι οποίες ήρθαν ισόπαλες με Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ αντίστοιχα στον πρώτο αγώνα.

Οι πιθανότητες πρόκρισης προημιτελικών από την Opta

Μπάγερν Μονάχου: 99,9%

Ατλέτικο Μαδρίτης: 95,9%

Παρί Σεν Ζερμέν: 94,1%

Μπόντο./Γκλιμτ: 86,9%

Ρεάλ Μαδρίτης: 86,6%

Άρσεναλ: 79%

Barcelona: 67,1%

Λίβερπουλ: 58,8%

Γαλατασαράι: 41,2%

Νιούκαστλ: 32,9%

Μπάγερ Λεβερκούζεν: 21%

Μάντσεστερ Σίτι: 13,4%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 13,1%

Τσέλσι: 5,9%

Τότεναμ: 4,1%

Αταλάντα: 0,1%



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»
6 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας
44 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Η Παρί Σεν Ζερμέν καθαρίζει από νωρίς την Τσέλσι
58 λεπτά πριν Champions League: Η Παρί Σεν Ζερμέν καθαρίζει από νωρίς την Τσέλσι
CHAMPIONS LEAGUE
Αυτά μόνο στο Champions League! Έπος της Σπόρτινγκ με την Μπόντο και πρόκριση στην παράταση (vids)
1 ώρα πριν Αυτά μόνο στο Champions League! Έπος της Σπόρτινγκ με την Μπόντο και πρόκριση στην παράταση (vids)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved