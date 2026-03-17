Champions League: Οι πιθανότητες κάθε συλλόγου να προκριθεί στα προημιτελικά

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Champions League, η βρετανική εταιρεία αναλύσεων, Opta υπολόγισε τις πιθανότητες κάθε συλλόγου να προκριθεί στα προημιτελικά.

Σε πέντε από τους οκτώ αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα (17/3) και αύριο (18/3), μία ομάδα θα πάει στον επαναληπτικό αγώνα με διαφορά τουλάχιστον τριών γκολ να ξεπεράσει (Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Σπόρτινγκ και Αταλάντα).

Καθώς καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει μία διαφορά τριών γκολ στα νοκ άουτ στάδια από την εισαγωγή της νέας μορφής του Champions League.

Ηττημένη με 3-0 στην Ισπανία στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Τετάρτη, η Μάντσεστερ Σίτι θεωρείται η ομάδα με τις καλύτερες πιθανότητες να αλλάξει την κατάσταση στον επαναληπτικό αγώνα και να εξασφαλίσει μια θέση στα προημιτελικά. Η Opta εκτιμά ότι η ανατροπή των Citizens έχει 13,4% πιθανότητες να συμβεί.

Ενώ οι ελπίδες της Αταλάντα είναι ελάχιστες (μόλις 0,1% πιθανότητες πρόκρισης για τους Ιταλούς, οι οποίοι γνώρισαν συντριβή με 6-1 εντός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου), η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι η δεύτερη πιο πιθανή ομάδα να ξεπεράσει το σημαντικό έλλειμμά της (13,1% μετά την ήττα με 3-0 στον πρώτο αγώνα εναντίον της Μπόντο/Γκλιμτ).

Τέλος, οι δύο ομάδες του Λονδίνου, η Τσέλσι (5,9%) και η Τότεναμ (4,1%), που ηττήθηκαν και οι δύο με 5-2 την περασμένη εβδομάδα (από την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχα), έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά.

Η Λίβερπουλ (58,8%) παραμένει φαβορί παρά την ήττα της από τη Γαλατασαράι, όπως και η Άρσεναλ (79%) και η Μπαρτσελόνα (67,1%), οι οποίες ήρθαν ισόπαλες με Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ αντίστοιχα στον πρώτο αγώνα.

Οι πιθανότητες πρόκρισης προημιτελικών από την Opta

Μπάγερν Μονάχου: 99,9%

Ατλέτικο Μαδρίτης: 95,9%

Παρί Σεν Ζερμέν: 94,1%

Μπόντο./Γκλιμτ: 86,9%

Ρεάλ Μαδρίτης: 86,6%

Άρσεναλ: 79%

Barcelona: 67,1%

Λίβερπουλ: 58,8%

Γαλατασαράι: 41,2%

Νιούκαστλ: 32,9%

Μπάγερ Λεβερκούζεν: 21%

Μάντσεστερ Σίτι: 13,4%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 13,1%

Τσέλσι: 5,9%

Τότεναμ: 4,1%

Αταλάντα: 0,1%