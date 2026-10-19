Ένα Σαββατοκύριακο όπως πρέπει να είναι

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το απόλυτο Σαββατοκύριακο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε πίσω της την ήττα από τη Χάποελ και επέστρεψε στις νίκες κόντρα στο Περιστέρι, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε μια… γεμάτη πεντάρα στον Asteras Aktor, ενώ οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησαν ήδη τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ένα καταπράσινο Σαββατοκύριακο…

Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα…

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Euroleague, την Παρασκευή το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι όμως οι «πράσινοι» απέδειξαν ότι την άφησαν πίσω τους για τα καλά και κοίταξαν μπροστά. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ισοπέδωσε το Περιστέρι (αναγκάζοντας το στην πρώτη φετινή του ήττα) και έδειξε ότι είναι στον σωστό δρόμο για την πολύ σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μπασκόνια. Το πιο σημαντικό, όμως, για τους «πράσινους» δεν ήταν η νίκη. Ήταν η επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα. Οι δύο σούπερ σταρ των «πράσινων» πραγματοποίησαν την πρώτη του συμμετοχή για τη φετινή αγωνιστική σεζόν και έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, αγωνιζόμενος για 20:54, έχοντας 18 πόντους, με 7/10 εντός πεδιάς, 3 ριμπάουτ και 6 ασίστ. Και αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς ήταν ξεκάθαρο πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μια τελείως διαφορετική οπτική για το πως θα χρησιμοποιεί τον Ναν, σε σχέση με όσα είχαμε δει την τριετία του Εργκίν Αταμάν, ενώ πολύ γερά πάταγε και ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός των «πράσινων» αγωνίστηκε για 16:16 λεπτά και είχε 6 πόντους με 2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Μια πεντάρα που επισκιάστηκε από τους Ουναϊ και Γιάγκοσιτς

Στα ποδοσφαιρικά τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του, την προηγούμενη Πέμπτη, με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του με πεντάρα και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες του Νίστρουπ ήταν ισοπεδωτικοί, έκαναν ότι ήθελαν την ομάδα του Αστέρα και πλέον πάνε με την καλύτερη δυνατή αγωνιστική ψυχολογία στο ματς με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Αν δεν ήταν και οι τραυματισμοί των Ουναϊ και Γιάγκουσιτς (για τους οποίους σήμερα θα υπάρξουν νεότερα) όλα θα ήταν ιδανικά.

Το πρώτο της σεζόν

Τέλος, ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ έκανε… πάρτι στον τελικό του Super Cup κόντρα στην ομάδα του Φλοίσβου. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν καταιγιστική και έστειλε μήνυμα προς όλους με το… καλημέρα στη σεζόν, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της χρονιάς με σκορ 3-0.

ΥΓ1: Επίδειξη δύναμης λοιπόν η ΚΕΔ/ΕΟΚ στο… άδειο Telekom Center Athens. Αποφάσισε ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του να ορίσουν τη Βάσω Τσαρούχα σε εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μιας και δεν υπήρχε κόσμο. Οι άνθρωποι είναι ανεκδιήγητοι και επικίνδυνοι. Και προκαλούν. Και το έδειξαν με το… καλημέρα.

Από το πρώτο κιόλας παιχνίδι της σεζόν, στο Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτρεξαν να ορίσουν τη συγκεκριμένη διαιτητή σε αγώνα του «τριφυλλιού». Σε αγώνα της ομάδας με την οποία η διαιτητής βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Και το έκαναν ξανά σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα. Προσέξτε. Ο ένας αγώνας ήταν εκτός έδρας και ο άλλος εντός αλλά κεκλεισμένων. Έτσι σκέφτεται ο Λιόλιος. Έτσι σκέφτεται η ΚΕΔ. Και δεν τους ενδιαφέρει να προστατεύσουν τη συνεργάτιδά τους, που είναι στα δικαστήρια με τον Παναθηναϊκό, αλλά προκειμένου να κάνουν το κομμάτι τους, ρισκάρουν να την εκθέσουν. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις πολλά.

Όμως τίποτα δε μένει ατιμώρητο…

ΥΓ2: Έχοντας παρευρεθεί σε πάρα πολλές συνεντεύξεις Τύπου θυμάμαι αρκετές φορές πολλούς συναδέλφους να εισέρχονται στην αίθουσα καθυστερημένοι. Δε θυμάμαι όμως ποτέ να γίνεται αυτό που έγινε χθες στα Γιάννενα. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τη λέει στον συνάδελφο και να κάνει… σόου. Επειδή άργησε να μπει, ο προπονητής του Ολυμπιακού… στράβωσε και αποφάσισε να μη συνεχίσει την τοποθέτησή του κάνοντας παρατήρηση στον δημοσιογράφο. Απίθανα πράγματα. Και δε βρέθηκε κανένας να του απαντήσει. Βρίσκει και τα κάνει.

ΥΓ3: Αυτό που γίνεται με την υπόθεση Ντόρσεϊ δεν έχει προηγούμενο. Έχει γίνει το… ξεκατίνιασμα της χρονιάς, με τον παίκτη να τα χώνει σε διοίκηση και προπονητή (δημοσίως), να τον βάζουν σε αεροπλάνο και να τον επιστρέφουν στην Ελλάδα άρον-άρον, να (υποτίθεται) απολογείται ο παίκτης και να βγαίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό και να αφήνουν ξεκάθαρα υπονοούμενα πως η «ερυθρόλευκη» διαρροή της απολογίας δεν αντικατόπτριζε την πραγματικότητα. Και όμως κάποιοι συνεχίζουν να τονίζουν ότι φταίνε ο Μονέκε και ο Μπλοσομγκέιμ που σχολίασαν το θέμα. Εμείς δηλαδή και ο καθένας που δεν είναι στον χώρο του μπάσκετ έχει δικαίωμα να σχολιάζει όσα γίνονται γύρω από αυτό, αλλά οι ίδιοι οι παίκτες, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν έχουν δικαίωμα να εκφέρουν άποψη. Καλό και αυτό…

ΥΓ4: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί οι υποθέσεις των Σλούκα, Γκος, Φαλ, Ουόκαπ, Μιλουτίνοφ (και δε ξέρω αν ξεχνάω κάτι) να μην ακριβώς ίδιες, αλλά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινό παρονομαστή.