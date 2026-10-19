ΑΕΚ: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Μπάρτλεϊ κόντρα στην Αντβέρπ

Για πρώτη φορά μετά από 52 διαδοχικές συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ παρακολούθησε αγώνα της «Ένωσης» από τον πάγκο, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί.

Η τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί τον άφησε εκτός της αναμέτρησης με τη Μύκονο, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να στερείται ένα από τα βασικά επιθετικά της όπλα.

Από την Πέμπτη (15/10), ο Αμερικανός γκαρντ ακολουθεί θεραπευτική αγωγή, με στόχο να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη δράση. Η συνέχεια της σεζόν προμηνύεται απαιτητική για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να έχει στη διάθεσή της όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες.

Επόμενη υποχρέωση της Ένωσης είναι η αναμέτρηση με την Αντβέρπ, για τη 2η αγωνιστική του Basketball Champions League. Στόχος είναι να κάνει το «2 στα 2» στη φάση των ομίλων και να μείνει μόνη στην κορυφή, αποφεύγοντας απώλειες στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Η επιστροφή των Ουίλιαμς και Μπράουν έχει ενισχύσει τις επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα, με την παρουσία του Μπάρτλεϊ να αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζητούμενο ενόψει της συνέχειας. Η κατάσταση του Αμερικανού παρουσιάζει βελτίωση τις τελευταίες ημέρες και το επόμενο διήμερο αναμένεται καθοριστικό.

Ο Μπάρτλεϊ θα δοκιμάσει να προπονηθεί σε υψηλή ένταση τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την ΑΕΚ απέναντι στην πρωταθλήτρια Βελγίου. Οι πιθανότητες επιστροφής του είναι αρκετές, ωστόσο η τελική εικόνα θα προκύψει από την αντίδραση του οργανισμού του στις προπονήσεις.