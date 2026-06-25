Μουσταφά Φαλ: Μία «βόμβα» ουσίας και όχι επικοινωνίας

Η αλήθεια είναι ότι και πριν την ανακοίνωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, όσο και μετά από αυτή, ελάχιστα πράγματα ακουγόντουσαν για το μεταγραφικό πλάνο του «τριφυλλιού» αναφορικά με τη θέση του σέντερ.

Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός έχει εμπλακεί σε πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια με τα ονόματα να δίνουν και να… παίρνουν, αλλά για τους παίκτες που θα πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσόρ στη θέση «5» οι πληροφορίες δεν έβγαιναν με το… σταγονόμετρο. Δεν έβγαιναν καθόλου.

Και όσοι άπαντες έψαχναν για το τι θα γίνει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έκαναν τη δουλειά τους και όπως αποδείχθηκε στην πράξη την έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χθες το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αρχικά και εν συνεχεία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Από χθες το βράδυ πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για μια μεταγραφή… επικοινωνίας και όχι ουσίας. Ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ για να… πικάρει τον «αιώνιο» αντίπαλό του και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα όντως δημιουργήθηκε, γιατί αν κάνει κανείς μια βόλτα στα social media θα δει ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα». Σε αυτούς που βρίζουν με σκαιότατο και χυδαίο τρόπο τον Γάλλο σέντερ και σε εκείνους που βρίζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων» αλλά και τον Γιώργο Μπαρτζώκα που άφησαν τον Φαλ να μείνει ελεύθερος.

Ο στόχος όμως του Παναθηναϊκού σε αυτή τη μεταγραφική του κίνηση δεν ήταν ο εντυπωσιασμός. Δεν ήταν η επικοινωνία. Ήταν η ουσία. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Φαλ δίνει όλα τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος για να πλαισιωθεί κατά το ήμισυ ο Ματίας Λεσόρ. Και λέμε κατά το ήμισυ γιατί περιμένουμε έναν ακόμα παίκτη στο «5», ο οποίος θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά.

Κάποιοι θεωρούν ότι ο Μουσταφά Φαλ είναι… τελειωμένος. Λόγω της ηλικίας του, λόγω του τραυματισμού του, λόγω της αποχής του από την ενεργό δράση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όμως πιστεύει κάτι διαφορετικό. Πως ο Φαλ είναι… πεινασμένος. Πεινασμένος να παίξει και πάλι μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξει σε… πρώην φίλους και εχθρούς πως κακώς δεν του δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αγωνιστικά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο «Ζοτς» βάζει στη… μηχανή του έναν παίκτη από το κορυφαίο επίπεδο, με τεράστια εμπειρία και τεράστιες παραστάσεις και έναν παίκτη που είναι πανέτοιμος να… βουτήξει στα βαθιά με το «καλημέρα». Ένας παίκτης που έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Υπηρέτης ξεκάθαρου αμυντικού πλάνου

Στην άμυνα ο Φαλ είναι ο παίκτης που θα βοηθήσει τον Ομπράντοβιτς να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Λεσόρ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να υπηρετεί ένα τελείως διαφορετικό αμυντικό πλάνο (π.χ. μένοντας πίσω στην αντιμετώπιση του pick and roll ως rim protector), ενώ με τα… ατελείωτα εκατοστάτα του είναι δεδομένο ότι οι αντίπαλοι παίκτες θα το σκέφτονται δύο και τρεις φορές για να «πατήσουν» την «πράσινη» ρακέτα.

Δημιουργός από τους λίγους, κατά το κοινό λεγόμενο playmaker ρακέτας

Την ίδια στιγμή ο Φαλ δίνει μεγάλη ποιότητα στο low post παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τη στιγμή που από τη μία είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσει κάποιος αν πάρει τη μπάλα μέσα στη ρακέτα, ενώ είναι από τους ελάχιστους ψηλούς που είναι εξαιρετικοί στη δημιουργία. Οι περισσότερες άμυνες, κάθε φορά που παίρνει τη μπάλα ο Γάλλος χαμηλά, κλείνουν πάνω του με δύο και με τρεις παίκτες, με τον ίδιο να έχει την ευχέρεια, την οπτική και την αντίληψη να βρει την ελεύθερη πάσα. Κάτι που τον καθιστά ως ένα elite play maker ρακέτας που στα χέρια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο.

Περί διαβατηρίου

Τέλος δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο θέμα του ελληνικού διαβατηρίου. Ο Παναθηναϊκός είναι… κάθετος στο θέμα αυτό δεν το έκυψε ποτέ και το ξεκαθάρισε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη χθεσινή του ανάρτηση. Ο Φαλ το διαβατήριο το… είχε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον Τόμας Ουόκαπ αποφάσισε να ελληνοποιήσει με διαδικασίες εξπρές και τον πρώην, πλέον, παίκτη του.

ΥΓ1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Φαλ, αλλά και ο Φαλ στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ πολλές φορές στο παιχνίδι του στο παρελθόν έκανε κάποια βήματα… παραπάνω, μιας και είχε το… ελεύθερο, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι οι παραβάσεις στον Παναθηναϊκό… καταλογίζονται.

ΥΓ2: Λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση του Φαλ από τον Παναθηναϊκό o Άρης έχει ρίξει και αυτός από τη μεριά του μία «βόμβα». Ο λόγος για τον Κεμ Μπιρτς ο οποίος μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Φενέρμπαχτσε, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Και η μεταγραφή αυτί δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις του Άρη, αλλά και του ΠΑΟΚ με το ελληνικό μπάσκετ να είναι πλέον στα… καλύτερά του.

ΥΓ3: Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τις δηλώσεις του Τόμας Ουόκαπ στο Eurohoops και τον Γιώργο Αδαμόπουλο. Θα πρέπει άπαντες να αντιληφθούν δύο πράγματα. Ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες και όσο και αν δένονται με κάποια ομάδα πάντα κοιτούν το προσωπικό τους συμφέρον και είναι ξεκάθαρο πως στην περίπτωση του Τεξανού ο ίδιος αισθάνεται ριγμένος με όσα έχουν γίνει. Και επίσης άπαντες πρέπει να αντιληφθούν, αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του και διαβάσουμε και πίσω από τις λέξεις, πως προφανώς έχουν γίνει συζητήσεις οι οποίες δεν πήγαν καθόλου καλά. Η συνέχεια θα έχει ενδιαφέρον…