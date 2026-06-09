Το 75-27, που έχει ξεκάθαρη υπογραφή, περιγράφει τη σήψη του ελληνικού μπάσκετ

Τελικά το βαρέλι δεν έχει πάτο. Όχι ότι δεν το ξέραμε, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο πως όλη αυτή η… παρέα που αρκετά χρόνια πριν ευαγγελιζόταν πως θέλει να έρθει στα κοινά για να υπηρετήσει το μπάσκετ και να αναβαθμίσει το προϊόν, το μόνο που ήθελε, θέλει και θα θέλει πραγματικά είναι να εξυπηρετήσει τη δική της προσωπική ατζέντα.

Και το χειρότερο είναι ότι η… παρέα αυτή συνεχίζει και το κάνει ανενόχλητη, αμετανόητη, καταστρατηγώντας τους κανονισμούς, «βιάζοντας» τη μπασκετική λογική και το ίδιο το άθλημα, αδιαφορώντας για την ηθική και ουσιαστική κατρακύλα.

Και μην ξεγελιέστε… Το ίδιο θα δούμε και αύριο το βράδυ στο Telekom Center. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να υπερβάλει και πάλι εαυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσει 8 αντί για 5 και να φέρει τη σειρά στην ισοπαλία για να πάει στο ΣΕΦ για ένα θαύμα… τύπου 2024.

Πάμε να δούμε τι έγινε χθες με χρονολογική σειρά σε μορφή… υστερόγραφων, μιας και οι σκέψεις είναι ψιλοσκόρπιες στο μυαλό του υπογράφοντος.

ΥΓ1: Πραγματικά προκαλεί τεράστια απορία η αντίδραση της Αστυνομίας απέναντι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, χθες το απόγευμα, όταν οι φίλοι των «πράσινων» προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο της ομάδας. Η απαγόρευση από πλευράς Αστυνομίας εγείρει πολλά ερωτήματα και άπαντες ευχόμαστε να ήταν μια λάθος απόφαση. Και τίποτα περισσότερα.

ΥΓ2: Για μία ακόμα φορά η ΚΕΔ θέλοντας να μετριάσει τις αντιδράσεις των προκλητικών ορισμών της ανακοίνωσε τους διαιτητές την ώρα που έφταναν στο γήπεδο. Τηγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Με τον Τσιμπούρη να επιβραβεύεται προφανώς για τη διαιτησία του στο Game 1. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές. Λες και του το είχαν… τάξει. Και πραγματικά κάποιος θα πρέπει να απαντήσει για το γεγονός πως κάποιοι διαιτητές έχουν σφυρίξει τους δύο από τους τρεις τελικούς και κάποιοι είναι στη… ντουλάπα. Θα δοθούν άραγε κάποια στιγμή εξηγήσεις για όλα αυτά;

ΥΓ3: Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Είχε «μπει» μέσα στο παιχνίδι από ένα σημείο και έπειτα αλλά από τη μία ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου και από την άλλη η αντιμετώπιση των Τηγάνη, Τσιμπούρη και Καρπάνου δεν του επέτρεψαν να διεκδικήσει την νίκη μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αναμενόμενο βέβαια.

ΥΓ4: Βολές. Μέχρι και… μυρωδιάδες είπαν όσους ασχολούνται με την καταμέτρηση των βολών. Και ότι έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ότι έχει να κάνει με τις έξτρα κατοχές. Έχει να κάνει με τα πάντα και όχι με τον «σεβασμό» που κάποτε ζητούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και τώρα τον απολαμβάνει στον υπέρτατο βαθμό. 75-27 οι βολές στους τρεις τελικούς και 61-18 στο ΣΕΦ. Συνεχίστε να εκτίθεστε κύριοι ειδικοί και αντικειμενικοί.

ΥΓ5: Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για τις βολές και δέχθηκε επίθεση. Ούτε λίγο, ούτε πολύ χαρακτηριστήκαμε μυρωδιάδες όσοι ασχολούμαστε με τα αίσχη των διαιτητών. Μυρωδιάς μάλλον και ο Μάικ Μπράουν που μετά τον τελικό των Νικς με τους Σπερς δε μπορούσε να πιστέψει τους αριθμούς των βολών. Τι ξέρει μωρέ και ο Μπράουν;

ΥΓ6: Πάμε και στον Μπαρτζώκα. Αντί να πει και ένα ευχαριστώ που η αθλητική Δικαστής (αυτό είναι το σωστό σε περίπτωση που δεν το ξέρει κάποιος, αθλητική Δικαστής) αποφάσισε να τον τιμωρήσει με τιμωρία… Δημοτικού για τα όσα αισχρά ξεστόμισε στον Σάββα Αρώνη, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη με ειρωνίες, αιχμές και ψέματα. Και τη ζήτησε ξεκάθαρα επειδή αναγκάστηκε. Όχι γιατί ήθελε. Την επόμενη φορά ας τον βάλουν να γράψει 100 φορές ότι δε θα το ξανακάνει.

ΥΓ7: Για να τελειώνουμε μία και καλή για το θέμα της τοξικότητας που έχει γίνει hot θέμα στην αντικειμενική… κοινότητα του μπάσκετ. Η τοξικότητα κύριοι ξεκινάει 100% από τη σαπίλα που κυριαρχεί στον χώρο του μπάσκετ. Από τους ανθρώπους που το διοικούν με τη μέθοδο του «αποφασίζουμε και διατάζουμε», από τους ανθρώπους που σε κάθε μεγάλη κρίση είναι… κρυμμένοι, από τους ανθρώπους που από την ημέρα που βγήκαν στον… αφρό έχουν γυρίσει το μπάσκετ 100 χρόνια πίσω. Από εκεί ξεκινάει η τοξικότητα!

ΥΓ8: «Εξαιρετική» η διαιτησία των τριών χθες το βράδυ στο ΣΕΦ. Μάθαμε και νέους κανονισμούς. Όπως το φάουλ που δε δόθηκε στο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις από τον Μιλουτίνοφ στο τελευταίο λεπτό, όπως το φάουλ που δε δόθηκε στο τρίποντο του Σορτς από τον Τζόζεφ, όπως το αντιαθλητικό του Ουόκαπ με χτύπημα και κλωτσιά πάνω στον Ναν το οποίο όχι μόνο δε δόθηκε αλλά οι τρεις διαιτητές χρέωσαν τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με τεχνική ποινή.

ΥΓ9: Πόσο άσχημη και πόσο λάθος εικόνα τη στιγμή που ένας αντίπαλός σου, ένας συνάδελφος σου είναι πεσμένος στο παρκέ και σφαδάζει εσύ να το βλέπεις, να σιγουρεύεσαι ότι είναι κάτω και να παίρνεις τη μπάλα για να καρφώσεις. Ο Ουόρντ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Και εκτέθηκε ακόμα περισσότερο για την ίδια στιγμή ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε νοήματα για να σταματήσει το ματς.

ΥΓ10: Μετά από όλα αυτά είναι απολύτως λογικό ο κόσμος του Παναθηναϊκού να είναι στα… κάγκελα. Απόλυτα λογικό. Όμως αύριο δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό. Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει όπως ξέρει. Με τη φωνή και την ψυχή του. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

ΥΓ11: Φοβερό πράγμα να μη θες ή να μη μπορείς να κάνεις διάλογο. Να κάνεις το διάγγελμά σου και είτε να φεύγεις τρέχοντας, είτε να μην αφήνεις τον άλλον να μιλήσει και να σχολιάσει όσα έχεις πει. Ο ορισμός της Δημοκρατίας.

ΥΥ12: Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή πρεσβεύει και προωθεί τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, όπως την αριστεία, τη φιλία, τον σεβασμό, το «ευ αγωνίζεσθαι» και την προάσπιση της εκεχειρίας. Εύγε κύριε Καπράλο, πρώην Πρόεδρε της ΕΟΕ για 16 ολόκληρα χρόνια. Και εις ανώτερα…