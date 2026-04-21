Το μειονέκτημα που μπορεί να γίνει πλεονέκτημα, η παγίδα και το… μπούμερανγκ

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την αποψινή… ζαριά του «τριφυλλιού» απέναντι στην ομάδα του Μόντε Κάρλο και τη μεγάλη ευκαιρία που «γεννιέται» μέσα από αυτή.

Η άποψη του υπογράφοντος αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι γνωστή και αρκετές φορές ειπωμένη.

Το ταμείο του «τριφυλλιού», μετά το τέλος της regular season της EuroLeague, είναι… μείον. Ο στόχος της κατάκτησης μίας εκ των τεσσάρων πρώτων προνομιούχων θέσεων που δίνουν το πλεονέκτημα της έδρας δεν επετεύχθη, οπότε μιλάμε ξεκάθαρα για… αποτυχία. Αποτυχία τόσο του στόχου όσο και του ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της σεζόν να παίξει το μπάσκετ που πραγματικά μπορεί σύμφωνα με το ρόστερ του και τις πραγματικές του δυνατότητες.

Όμως, ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα «ζωντανός», είναι ακόμα όρθιος και έχει μια τελευταία… ζαριά μπροστά του για να σώσει την κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός απόψε υποδέχεται τη Μονακό, στο Telekom Center Athens και θέλει την νίκη σε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι, έτσι ώστε να «σφραγίσει» την 7η θέση και τις «μάχες» με τη Βαλένθια και να μην μπει σε μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση δίνοντας ένα ακόμα νοκ-άουτ παιχνίδι την προσεχή Παρασκευή, με τον Ολυμπιακό να περιμένει στη γωνία.

Ακόμα και μετά το ανεπιτυχές της regular season ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα τις δυνατότητες να πετύχει τον μεγάλο του στόχο. Αρκεί απόψε το βράδυ να έχει στο μυαλό του μόνο τη Μονακό και να επικεντρωθεί πλήρως στον αποψινό του στόχο. Και το… μυαλό των παικτών του Αταμάν να μην «πετάει» προς Ισπανία μεριά.

Η Μονακό έχει έρθει στην Αθήνα σοβαρά… πληγωμένη. Ο Μαρκοϊσβίλι μπορεί να υπολογίζει στους Τζέιμς, Στραζέλ, Οκόμπο, Ντιαλό, Μπεγκαρίν, Μπλοσομγκέιμ, Χέιζ και Τάις, με τους Νέντοβιτς, Μίροτιτς και Τάρπεϊ να παρακολουθούν με… πολιτικά από τον πάγκο. Η λειψανδρία των Μονεγάσκων, όμως, μπορεί να αποδειχθεί τεράστια… παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και οι παίκτες που έχουν απομείνει στα χέρια του Μαρκοϊσβίλι, έχουν τεράστια εμπειρία, έχουν κιλά… ποιότητας και μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Αν μιλάγαμε για σειρά αγώνων τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα όμως η Μονακό παραμένει επικίνδυνη, παραμένει… «τρελή» στο παιχνίδι της και αυτό είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός ξέρει καλά ότι πρέπει να το προσέξει. Αν οι «πράσινοι» θεωρήσουν ότι έχουν το πάνω χέρι… λόγω των απουσιών της Μονακό τότε το ματς δε θα ξεκινήσει με τους καλύτερους «οιωνούς» για τους «πράσινους» οι οποίοι θα δουν το μειονέκτημα της αντιπάλου τους να γίνεται… πλεονέκτημα και να τους γυρνάει μπούμερανγκ.

Όσο ξεκάθαρη είναι η αποτυχία του Παναθηναϊκού στη regular season τόσο ξεκάθαρο είναι το status του αποψινού ματς. Οι «πράσινοι» είναι ανώτεροι από τους αντιπάλους τους, θα έχουν στο πλευρό τους 20.000 τρελαμένους Παναθηναϊκούς και ξέρουν καλά ότι αυτή είναι η ευκαιρία για τους για να ξεκινήσουν μια… επική ανατροπή.

ΥΓ1: Όλες οι μεταγραφικές κουβέντες που γίνονται αυτή τη στιγμή, αναφορικά με τον Παναθηναϊκό, για παίκτες, προπονητές, κλπ είναι μόνο εκ του πονηρού. Και ουδείς πρέπει να ασχολείται με αυτές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΥΓ2: Ο κόσμος έχει… τρελαθεί. Αυτό που γίνεται φέτος με τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι μοναδικό. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, σε μια χρονιά με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και πολλά «σκωτσέζικα ντους» ο κόσμος είναι πιο κοντά από ποτέ στην ομάδα και δεν έχει πάψει να πιστεύει ούτε λεπτό .

ΥΓ3: Φοβερά τα... reports που δίνονται απευθείας από το... μυαλό των άσχετων. Ίσως ο Παναθηναϊκός να πρέπει να κοιτάξει.