Το απόλυτο μπάσκετ του Παναθηναϊκού και το Final-4 του Αταμάν

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το επιβλητικό και άκρως εντυπωσιακό πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Βαρκελώνη και το τσιπάκι που γύρισε ο Τούρκος τεχνικός στα μυαλά των παικτών του.

Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για τη Βαρκελώνη, τη Δευτέρα το πρωί, ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για Final-4. Όχι γι αυτό της Αθήνας, αλλά γι αυτό της Ισπανίας.

Ο Τούρκος τεχνικός ουσιαστικά προσομοίωσε την τελευταία «διαβολοβδομάδα» της φετινής EuroLeague με ένα Final-4 για την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε διάστημα 48 ωρών είχε να δώσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που θα έκριναν εν πολλούς την ευρωπαϊκή πορεία του «τριφυλλιού», όπως ακριβώς συμβαίνει και στα Final-4. Και όπως φάνηκε, τουλάχιστον στον «ημιτελικό» (με την Μπαρτσελόνα) το… τρικ έπιασε.

Οι πράσινοι παρατάχθηκαν στο «Palau Blaugrana».... κουρδισμένοι. Από όλες τις απόψεις και με όλες τις έννοιες. Έπαιζαν τη «ζωή» τους και το ήξεραν. Και το ήξεραν και οι γύρω τους. Το έβλεπαν στα μάτια τους, το έβλεπαν στην τρέλα που κουβαλούσαν. Σε κάθε φάση.

Ο Παναθηναϊκός μέσα στα τόσα αρνητικά που έχει παρουσιάσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, έχει και ένα πολύ σημαντικό και ισχυρό θετικό στοιχείο. Όποτε είναι με την πλάτη στον τοίχο σεληνιάζεται. Παίζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Και παίζει μπασκετάρα. Όπως είχε κάνει στον τελικό του Κυπέλλου, όπως έκανε και χθες το βράδυ. Όπως πρέπει να κάνει και αύριο το βράδυ στη Βαλένθια.

Ο Εργκίν Αταμάν «έπαιξε» με τα μυαλά των παικτών του και τους… κέρδισε. Οι πράσινοι πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν και έστειλαν μήνυμα προς όλους. Μήνυμα όχι απλά αντεπίθεσης, μήνυμα υπεροχής.

Σε ένα μέτριο βράδυ του Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός παρέδωσε μαθήματα μπάσκετ. Εκπληκτική άμυνα, φοβερός επιθετικός πλουραλισμός, εξαιρετική τακτική, απίστευτο διάβασμα σε όλες τις φάσεις. Και πάρα πολλοί πρωταγωνιστές. Όσμαν, Χουάντσο, Σλούκας, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις.

Και τώρα ο Παναθηναϊκός οφείλει να… ξεκολλήσει το μυαλό του από τις κακές συνήθειές του, από τα… πισωγυρίσματα που έχει συνηθίσει τον κόσμο του, να αφήσει πίσω του την Βαρκελώνη και να επικεντρωθεί στη Βαλένθια. Με μια νίκη ο Παναθηναϊκός αλλάζει όλη του τη ζωή, φέρνει τούμπα την κατάσταση και τα δεδομένα και τα πάντα αρχίζουν από την αρχή.

ΥΓ1: Σενάρια επί σεναρίων για την τελική κατάταξη, αλλά όσο κοντά είμαστε άλλο τόσο είμαστε μακριά. Ο Παναθηναϊκός όμως μοιάζει να έχει αρκετές πιθανότητες για να πετύχει μια ιστορική ανατροπή.

ΥΓ2: Η τρέλα του Γκραντ πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλους.

ΥΓ3: Τα λόγια για τον αθλητή Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχουν πλέον στερέψει…

ΥΓ4: EuroLeague όλα καλά;