Η πολλαπλή ισοβαθμία που φέρνει τον Παναθηναϊκό στο πλεονέκτημα έδρας

Και όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρά την προβληματική εικόνα της στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν έχει ακόμα ρεαλιστικές ελπίδες όχι απλά να βρεθεί απευθείας στα playoffs, αλλά και στην προνομιούχο πρώτη τετράδα.

Ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ στην Καταλονία ίσως να πέτυχε πολλά περισσότερα από μια απλή νίκη. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με εντυπωσιακό και σαρωτικό τρόπο της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, κάλυψαν με άνεση τη διαφορά της ήττας τους από τον αγώνα του πρώτου γύρου και παράλληλα «έχτισαν» μια μεγάλη δυναμική και μια εξαιρετική ψυχολογία για τους δύο εναπομείναντες «τελικούς». Με πρώτο και καλύτερο τον αυριανό κόντρα στη Βαλένθια.

Όμως αυτό που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής είναι ότι παρέμεινε «ζωντανός» όχι μόνο στο κυνήγι της εξάδας και ουσιαστικά της απευθείας πρόκρισης στα playoffs, αλλά ότι έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της τετράδας. Που δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Σωστά διαβάσατε. Τα σενάρια είναι συγκεκριμένα, δεν είναι πολύπλοκα και έχουν πολλές πιθανότητες να βγουν αληθινά και αν δώσουν τη δυνατότητα στους πράσινους να πραγματοποιήσουν μια απίστευτη ανατροπή. Μια ανατροπή που μόνο αυτοί πίστευαν ότι μπορούν να πετύχουν.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο ακόμα αγώνες. Αύριο το βράδυ, Μεγάλη Πέμπτη, κόντρα στη Βαλένθια, εκτός έδρας και θα «κλείσει» τη regular season της διοργάνωσης στο «σπίτι» του κόντρα στην Εφές. Ο Παναθηναϊκός θέλει το απόλυτο. Θέλει το 2Χ2. Και σε περίπτωση που το κάνει τότε θα περιμένει να γίνουν πραγματικότητα δύο από τα ακόλουθα τέσσερα σενάρια για να προκύψει πολλαπλή ισοβαθμία (23 νίκες) και ο Παναθηναϊκός να βγει από… πάνω.

Σε συνδυασμό με τις δύο δικές του νίκες ο Παναθηναϊκός θέλει δύο από τα ακόλουθα σενάρια:

Δύο ήττες της Φενέρμπαχτσε

Μεγάλη Πέμπτη (09/04) Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 20:45

Πέμπτη του Πάσχα (16/04) Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 21:00

Δύο ήττες της Βαλένθια

Μεγάλη Πέμπτη (09/04) Βαλένθια-Παναθηναϊκός 21:45

Παρασκευή του Πάσχα (17/04) Ντουμπάι-Βαλένθια (δεν έχει οριστεί)

Δύο ήττες της Χάποελ Τελ Αβίβ

Μεγάλη Πέμπτη (09/04) Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (19:30)

Κυριακή του Πάσχα (12/04) Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ (22:15)

Παρασκευή του Πάσχα (17/04) Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ

Μια ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης

Μεγάλη Πέμπτη (09/04) Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρότης (20:45)

Πέμπτη του Πάσχα (16/04) Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας (21:45)