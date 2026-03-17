Δολοφονία Καλαμαριά: Πήρε και νέα προθεσμία ο 23χρονος

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος οπαδός του Άρη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην Καλαμαριά.

Ο κατηγορούμενος, που επρόκειτο να απολογηθεί την Τρίτη (17/03), ζήτησε και έλαβε προθεσμία από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία να μετατίθεται για την Τετάρτη (18/03).

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και, βρισκόμενος σε άμυνα, μαχαίρωσε τον 20χρονο, παραδεχόμενος παράλληλα ότι έφερε το μαχαίρι μαζί του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 20χρονου προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, μετά από τραύμα στην καρδιά. Ο άτυχος νεαρός φέρεται να έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος, ενώ το καίριο πλήγμα εντοπίστηκε στην καρδιακή περιοχή.

Όπως ανέφερε η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, Ελένη Ζαγγελίδου, ο θάνατος επήλθε από ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς που προκλήθηκε από νύσσον και τέμνον όργανο, όπως μαχαίρι. Παράλληλα, διαπιστώθηκε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, χωρίς όμως να είναι αυτό το θανατηφόρο.