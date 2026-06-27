Η Chevrolet Corvette ZR1X έμαθε τα hypercars να τρώνε τη σκόνη της

Για δεκαετίες, τα hypercars ήταν ευρωπαϊκή υπόθεση με πρωταγωνίστριες της Ferrari, Bugatti, Porsche, McLaren. Η Αμερική μπορεί να είχε πάντα τα muscle cars της, ωστόσο όταν η κουβέντα πήγαινε στις επιδόσεις, οι Ευρωπαίοι κρατούσαν τα σκήπτρα.

Μέχρι πρόσφατα…

Η νέα Chevrolet Corvette ZR1X δεν είναι απλώς η πιο ισχυρή Corvette που κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά το αυτοκίνητο που ξέχασε να σταματήσει. Και εξηγούμαστε.

Η Corvette ZR1X χρειάζεται μόλις 1,8 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα (0-60 mph), ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό είναι το πέρασμά της στο τέταρτο του μιλίου. Το χρονόμετρο σταμάτησε στα 8,9 δευτερόλεπτα, επίδοση που μέχρι πρότινος έμοιαζε προνόμιο εξωτικών hypercars όπως η Bugatti Chiron Super Sport.

Με απλά λόγια; Η Corvette μπήκε σε μια κατηγορία όπου μέχρι χθες δεν ανήκε.

Η δύναμη ενός V8 που αρνείται να παραδοθεί

Την ώρα που η αυτοκίνηση κινείται ολοένα και περισσότερο προς την ηλεκτροκίνηση, η Chevrolet έδωσε μια εκκωφαντική παράσταση στον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Στην καρδιά της ZR1X βρίσκεται ένας twin-turbo V8 κινητήρας 5,5 λίτρων που αποδίδει μόνος του 1.064 ίππους. Σε αυτόν προστίθεται ένα ηλεκτρικό μοτέρ με νέα μπαταρία υψηλής τάσης, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 1.250 ίππους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα υβριδικό έργο τέχνης που δεν δημιουργήθηκε για οικονομία καυσίμου, αλλά για έναν και μόνο σκοπό: να εξαφανίζει κάθε μέτρο ασφάλτου μπροστά του.

Η καλύτερη είδηση; Η τιμή

Σε έναν κόσμο όπου τα hypercars κοστίζουν εύκολα δύο ή τρία εκατομμύρια ευρώ, η Corvette ZR1X μοιάζει σχεδόν... λογική. Η έκδοση με τον ίδιο εξοπλισμό που χρησιμοποίησε το Car and Driver στις δοκιμές της κοστίζει λιγότερο από 260.000 δολάρια.

Για να κερδίσεις εκείνα τα ελάχιστα δύο εκατοστά του δευτερολέπτου απέναντι στη Rimac Nevera R, θα χρειαστεί να επενδύσεις σχεδόν 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Κάπου εδώ η Corvette παύει να είναι απλώς μια πανίσχυρη Chevrolet αλλά μετατρέπετυαι ίσως στη μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο των hypercars ως η πιο ηχηρή υπενθύμιση ότι ο V8 δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.