Το HUAWEI WATCH FIT 5 είναι εξαιρετικό. Το Pro, όμως, είναι άλλη ιστορία

Για τον σύγχρονο άντρα τίποτα δεν είναι δεδομένο όσον αφορά το lifestyle του. Πρέπει να ψάχνεται, να αναρωτιέται, να συγκρίνει συνεχώς και στο τέλος να αναρωτιέται αν έκανε όντως την κατάλληλη επιλογή. Και σε αυτές τις συγκρίσεις καμιά φορά η τελική επιλογή δεν είναι ποτέ εύκολη περίπτωση, στις οποίες ο νικητής είναι ξεκάθαρος από το πρώτο λεπτό. Και υπάρχουν κι εκείνες οι περιπτώσεις που η απόφαση δεν είναι τόσο απλή, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στην επιλογή του smartwatch σου.

Στην προκειμένη περίπτωση η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στα δύο νέα προϊόντα της HUAWEI, το HUAWEI WATCH FIT 5 και το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

Για να κάνουμε μια μικρή αναφορά, το «απλό» WATCH FIT 5 είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα smartwatches που μπορεί να αποκτήσει σήμερα ένας άντρας που θέλει να συνδυάσει fitness, καθημερινή πρακτικότητα και μοντέρνο design χωρίς (κυρίως) να ξεφύγει σε κόστος. Την ίδια ώρα, όμως, το PRO είναι εκείνη η έκδοση που σε κάνει να σκεφτείς: «Αφού θα το φοράω κάθε μέρα για τα επόμενα χρόνια, μήπως αξίζει να πάω ένα βήμα παραπάνω;». Και γιατί η απάντηση να μην είναι «ΝΑΙ»;

Και εξηγώ γιατί το λέω αυτό.

Θέμα αισθητικής πριν καν μιλήσουμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

Το WATCH FIT 5 δεν υστερεί πουθενά σε εμφάνιση, καθώς είναι λεπτό, ελαφρύ και διαθέτει μια εξαιρετική AMOLED οθόνη που παραμένει ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από έντονο ήλιο. Στην ίδια συνθήκη το WATCH FIT 5 Pro, όμως, σε κάνει να νιώσεις τη διαφορά από τη στιγμή που θα το φορέσεις στον καρπό.

Η μεγαλύτερη οθόνη, τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια, το κρύσταλλο από ζαφείρι και η στεφάνη από κράμα τιτανίου δημιουργούν μια πιο premium εμπειρία που θυμίζει ακριβότερες κατηγορίες smartwatch. Στη θεωρία μπορεί να νομίζεις ότι είναι περιττό, αλλά οι πιο σχετικοί γνωρίζουν ότι είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που γίνονται αισθητές μονάχα με την εμπειρία.

Και επειδή οι περισσότεροι φοράμε πλέον το smartwatch περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ, η ποιότητα κατασκευής αποκτά μεγαλύτερη σημασία από όση νομίζουμε.

Για τον άντρα που δεν θέλει απλώς να μετράει βήματα

Αν πρέπει να εντοπίσουμε τη χτυπητή διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα αυτή βρίσκεται στο πόσο μακριά θέλεις… να το πας. Το WATCH FIT 5 καλύπτει απόλυτα τον άνθρωπο που γυμνάζεται, περπατάει, τρέχει, κάνει ποδήλατο και θέλει μια αξιόπιστη εικόνα της καθημερινής του δραστηριότητας, το WATCH FIT 5 Pro, από την άλλη, είναι για εκείνον που θέλει κάτι πιο εξειδικευμένο. Trail running, golf, ελεύθερη κατάδυση έως 40 μέτρα, προηγμένη πλοήγηση διαδρομών και πιο εξειδικευμένα δεδομένα προπόνησης συνθέτουν ένα πακέτο που ξεφεύγει από την απλή λογική ενός fitness watch.

Ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις λειτουργίες σήμερα, είναι ωραίο να γνωρίζεις ότι υπάρχουν εκεί σε περίπτωση που κάποια στιγμή αποφασίσεις να πιέσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου.

Όταν η υγεία γίνεται κάτι περισσότερο από στατιστικά

Η αλήθεια είναι ότι το WATCH FIT 5 προσφέρει ήδη ένα εντυπωσιακά ολοκληρωμένο πακέτο παρακολούθησης υγείας. Ύπνος, καρδιακοί παλμοί, ανάλυση αρρυθμιών, συναισθηματική κατάσταση και μια σειρά από μετρήσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερες συσκευές.

Το Pro, ωστόσο, προσθέτει δύο λειτουργίες που κάνουν τη διαφορά: ECG και ανίχνευση αρτηριακής σκληρότητας. Δεν πρόκειται για χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιείς κάθε ώρα της ημέρας, είναι όμως από εκείνα που σου δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καρδιαγγειακής σου κατάστασης και προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην παρακολούθηση της υγείας σου.

Πού θέλουμε όμως να καταλήξουμε;

Αν αναζητάς ένα smartwatch που θα σε καλύψει απόλυτα στην καθημερινότητα, το FIT 5 είναι εξαιρετικό. Αν όμως θέλεις καλύτερα υλικά, πιο premium αίσθηση, μεγαλύτερο εύρος αθλητικών δυνατοτήτων και πιο προηγμένες λειτουργίες υγείας, τότε το επιπλέον βήμα προς το Pro αποκτά πραγματικό νόημα.

Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν αγοράζεις απλώς ένα smartwatch, αλλά κάτι που θα βρίσκεται στον καρπό σου από το πρωινό meeting μέχρι την προπόνηση, από το ταξίδι του Σαββατοκύριακου μέχρι την τελευταία ειδοποίηση πριν κοιμηθείς.

Και όταν ένα αντικείμενο σε συνοδεύει τόσο συχνά, η καλύτερη έκδοση συνήθως αξίζει την επιλογή.

Το WATCH FIT 5 είναι ίσως η πιο λογική επιλογή της σειράς, το WATCH FIT 5 Pro είναι πιθανότατα η πιο ολοκληρωμένη. Και εδώ που τα λέμε, αν έχεις προλάβει να φορέσεις πρώτα το WATCH FIT 5 Pro και το δεις στην πράξη, δύσκολα θα θέλεις να φορέσεις το «απλό». Και όταν συμβαίνει αυτό και δεν λες «ε εντάξει, τι απλό, τι το PRO» τότε ξέρεις καλά ποια είναι επιλογή.

Η αρχική προτεινόμενη τιμή λιανικής (MSRP) για το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro στην Ελλάδα είναι τα 299,00€, ωστόσο, το ρολόι διατίθεται με ειδική τιμή γνωριμίας στα 259,00€. Η ειδική τιμή γνωριμίας για το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ισχύει έως τα τέλη Ιουνίου 2026.