Τελικά δεν φταίνε οι γρήγοροι οδηγοί για τα ατυχήματα στον δρόμο

Για χρόνια η αυτοκινητιστική κοινωνία είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία οι “μην τρέχεις γιατί θα σκοτωθούμε όλοι” και από την άλλη οι τύποι που θεωρούν ότι η αριστερή λωρίδα της εθνικής είναι προσωπικό τους DLC στο Need for Speed.

Και κάπου εκεί έρχεται μια έρευνα βασισμένη στη διάσημη Solomon Curve να ρίξει τη βόμβα που όσοι έχουν νορμάλ αίσθηση του αυτοκινήτου λέει το εξής: οι οδηγοί που κινούνται πιο αργά από τη ροή της κυκλοφορίας προκαλούν περισσότερα ατυχήματα από αυτούς που πάνε λίγο πιο γρήγορα. Ο τύπος με το Yaris του 2000 που πηγαίνει με 45 km/h στην αριστερή λωρίδα ενώ από τον παράδρομο τον προσπερνά… σκουπιδιάρικο, είναι τελικά μεγαλύτερος κίνδυνος από τον άλλον που οδηγεί σαν τον Bruce Wayne τη Lamborghini στο The Dark Knight.

Η λογική της έρευνας είναι απλή

Όταν κάποιος κινείται πολύ πιο αργά από τη φυσική ροή της κυκλοφορίας, το πιο πιθανό είναι να προκαλέσει απότομα φρεναρίσματα, νευρικές αλλαγές λωρίδας και ένα ντόμινο πανικού που καταλήγει σε καραμπόλες, κόρνες και έναν τύπο να φωνάζει “ΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΡΕ ΦΙΛΕ;”.

Αν έχεις οδηγήσει έστω μία φορά Αττική Οδό Κυριακή βράδυ, μέσα σου το ήξερες ήδη.

Ο αργός οδηγός είναι ο πραγματικός final boss του δρόμου

Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Ο γρήγορος οδηγός τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση στη ζωή του. Έχει ρυθμό, στόχο, commitment και αν ξεπεράσει τα όρια, πλέον τον πιάνουν οι κάμερες και τα πρόστιμα μοιράζονται σαν καραμέλες.

Ο αργός οδηγός όμως είναι πραγματικό πρόβλημα. Είναι εκείνος που σε κάνει να λες: “Δεν φοβάμαι ότι θα τρακάρουμε. Φοβάμαι ότι θα γεράσω πίσω σου.”

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στους δρόμους δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ασχετοσύνη

Γιατί μπορεί ο άλλος να πηγαίνει με 130 και να είναι συγκεντρωμένος σαν πιλότος F-16 και άλλος να πηγαίνει με 60 και να τρώει κουλούρι, να ψάχνει playlist και ταυτόχρονα να θυμάται ότι ξέχασε να βγάλει κοτόπουλο από την κατάψυξη.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί traffic shockwave. Δεν το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη.