Τελικά δεν φταίνε οι γρήγοροι οδηγοί για τα ατυχήματα στον δρόμο

Έρευνα αποκαλύπτει ότι βασικότεροι υπαίτιοι είναι εκείνοι που πάνε λες και ψάχνουν πάρκινγκ στην αριστερή λωρίδα.

Χρήστος Κάβουρας

Τελικά δεν φταίνε οι γρήγοροι οδηγοί για τα ατυχήματα στον δρόμο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για χρόνια η αυτοκινητιστική κοινωνία είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία οι “μην τρέχεις γιατί θα σκοτωθούμε όλοι” και από την άλλη οι τύποι που θεωρούν ότι η αριστερή λωρίδα της εθνικής είναι προσωπικό τους DLC στο Need for Speed.

Και κάπου εκεί έρχεται μια έρευνα βασισμένη στη διάσημη Solomon Curve να ρίξει τη βόμβα που όσοι έχουν νορμάλ αίσθηση του αυτοκινήτου λέει το εξής: οι οδηγοί που κινούνται πιο αργά από τη ροή της κυκλοφορίας προκαλούν περισσότερα ατυχήματα από αυτούς που πάνε λίγο πιο γρήγορα. Ο τύπος με το Yaris του 2000 που πηγαίνει με 45 km/h στην αριστερή λωρίδα ενώ από τον παράδρομο τον προσπερνά… σκουπιδιάρικο, είναι τελικά μεγαλύτερος κίνδυνος από τον άλλον που οδηγεί σαν τον Bruce Wayne τη Lamborghini στο The Dark Knight.

Η λογική της έρευνας είναι απλή

Όταν κάποιος κινείται πολύ πιο αργά από τη φυσική ροή της κυκλοφορίας, το πιο πιθανό είναι να προκαλέσει απότομα φρεναρίσματα, νευρικές αλλαγές λωρίδας και ένα ντόμινο πανικού που καταλήγει σε καραμπόλες, κόρνες και έναν τύπο να φωνάζει “ΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣ ΡΕ ΦΙΛΕ;”.

Αν έχεις οδηγήσει έστω μία φορά Αττική Οδό Κυριακή βράδυ, μέσα σου το ήξερες ήδη.

Ο αργός οδηγός είναι ο πραγματικός final boss του δρόμου

Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Ο γρήγορος οδηγός τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση στη ζωή του. Έχει ρυθμό, στόχο, commitment και αν ξεπεράσει τα όρια, πλέον τον πιάνουν οι κάμερες και τα πρόστιμα μοιράζονται σαν καραμέλες.

Ο αργός οδηγός όμως είναι πραγματικό πρόβλημα. Είναι εκείνος που σε κάνει να λες: “Δεν φοβάμαι ότι θα τρακάρουμε. Φοβάμαι ότι θα γεράσω πίσω σου.”

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στους δρόμους δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ασχετοσύνη

Γιατί μπορεί ο άλλος να πηγαίνει με 130 και να είναι συγκεντρωμένος σαν πιλότος F-16 και άλλος να πηγαίνει με 60 και να τρώει κουλούρι, να ψάχνει playlist και ταυτόχρονα να θυμάται ότι ξέχασε να βγάλει κοτόπουλο από την κατάψυξη.

Αυτός είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί traffic shockwave. Δεν το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος: «Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του με το νέο γήπεδο»

09:10 MVP

Τελικά δεν φταίνε οι γρήγοροι οδηγοί για τα ατυχήματα στον δρόμο

08:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πού θα δείτε τον πρώτο τελικό της GBL

08:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αλμέιδα θέλει πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη Μοντερέι»

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της τελικής… μάχης

07:46 MUNDIAL

Πελέ: Σε δημοπρασία η ιστορική φανέλα του τελικού του Μουντιάλ 1958 – Θα ξεπεράσει τα 6.000.000!

05:17 BET ON

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

01:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η πρόταση για τη Λεωφόρο με ανοιχτά γήπεδα και τρεις θύρες άθικτες (vid+pics)

23:45 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Τι φέρνει ο Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ: Ο Ουκρανός εξτρέμ αναβαθμίζει την «κιτρινόμαυρη» επίθεση

23:15 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» η Παϊζίνιο

22:46 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα στον Πανιώνιο ο Ραφαήλ Πέττας

22:15 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αλλαγή κι οι «ερυθρόλευκοι» ενόψει τελικών - Εκτός ο Μόρις, μέσα ο Τζόσεφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας