Το Members Club στο Telekom Center Athens είναι το νέο σημείο αναφοράς της premium φιλοξενίας

Αν βρεθεί κανείς στο Telekom Center Athens θα παρατηρήσει μια νέα άφιξη. Ο λόγος για το Members Club, έναν ξεχωριστό χώρο που αναβαθμίζει την εμπειρία φιλοξενίας μέσα από έναν συνδυασμό υψηλής αισθητικής, διακριτικής πολυτέλειας και σύγχρονου σχεδιασμού.

Με συνολική επιφάνεια 1.220 τ.μ., το Members Club δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο συνάντησης, κοινωνικοποίησης, γαστρονομίας και εκδηλώσεων, συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός ιστορικού private club με τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός υπερσύγχρονου, πολυμορφικού venue.

Η συμμετρία στον πυρήνα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας

Ο interior designer Κώστας Γκάγκος και η ομάδα του προσέγγισαν τον σχεδιασμό του Members Club έχοντας ως βασική επιρροή το κλασικό ύφος και κεντρική αρχή τη συμμετρία, ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαχρονική αισθητική και την αίσθηση αρμονίας. Η φιλοσοφία του χώρου βασίστηκε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αποπνέει ισορροπία, κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια, προσφέροντας μια εμπειρία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Η συμμετρία αποτέλεσε τον πυρήνα ολόκληρης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Όλες οι λειτουργίες και τα επιμέρους στοιχεία οργανώθηκαν πάνω σε έναν κεντρικό νοητό άξονα, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέπειας και μεγαλοπρέπειας μέσα στον χώρο. Σημαντικό στοιχείο αυτής της σχεδιαστικής λογικής είναι τα δύο «δίδυμα» bars, τα οποία τοποθετήθηκαν συμμετρικά και λειτουργούν ως χαρακτηριστικά points του Members Club.

https://www.instagram.com/p/DZelluuueEK/

Ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιλογή των υλικών ώστε κάθε επιφάνεια και κάθε λεπτομέρεια να ενισχύουν τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα ενός παλιού, εμβληματικού members club, μεταφέροντας στοιχεία κύρους, αυθεντικότητας και διαχρονικού χαρακτήρα, σε πλήρη αρμονία με την ταυτότητα και την ιστορία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι μεταλλικές λεπτομέρειες, οι δερμάτινες υφές και οι φυσικές επιφάνειες ξύλου συνθέτουν ένα περιβάλλον με έντονη προσωπικότητα και υψηλή αισθητική. Κάθε σχεδιαστική επιλογή έγινε με στόχο να δημιουργηθεί ένας χώρος επιβλητικός αλλά ταυτόχρονα ζεστός και φιλόξενος, όπου το κλασικό design συναντά με φυσικότητα τη σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση.

Μπαίνοντας ο επισκέπτης αντικρίζει έναν χώρο που θυμίζει «κρυφό κήπο» λουσμένο στο φυσικό φως. Αυτή η αίσθηση δημιουργήθηκε μέσα από την κατασκευή ενός τεχνητού μισού θόλου με φωτισμό, ο οποίος λειτουργεί σαν μια αρχιτεκτονική αγκαλιά που υποδέχεται τον επισκέπτη και τον μεταφέρει σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα.

Το φως παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνολική εμπειρία του χώρου. Αναδεικνύει τις υφές, τονίζει τα υλικά και δημιουργεί ένα σκηνικό που μεταβάλλεται διακριτικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η μετάβαση από την είσοδο προς τον κεντρικό χώρο γίνεται με φυσικότητα και ροή, αποκαλύπτοντας σταδιακά τις διαφορετικές λειτουργίες που προσφέρει το Members Club.

Ένας πολυλειτουργικός χώρος εμπειριών

Το Members Club σχεδιάστηκε ως ένας πολυλειτουργικός χώρος υψηλών προδιαγραφών, ικανός να φιλοξενεί διαφορετικού τύπου εκδηλώσεις. Μέσα από έναν προσεκτικά μελετημένο αρχιτεκτονικό και εργονομικό σχεδιασμό, ο χώρος προσφέρει άνετη ροή κίνησης, ιδιωτικότητα και απόλυτη λειτουργικότητα.

Με την είσοδο στον κεντρικό χώρο, ο επισκέπτης βρίσκεται μπροστά σε ένα περιβάλλον πολλαπλών επιλογών, όπου μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να επιλέξει την εμπειρία που επιθυμεί να ζήσει τη συγκεκριμένη στιγμή, να απολαύσει premium καφέ στο ειδικά διαμορφωμένο coffee spot,να χαλαρώσει στο Cigar Room,να ζήσει μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία στον χώρο εστίασης.

Το Cigar Room αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του Members Club, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει ατμόσφαιρα ιδιωτικότητας, ηρεμίας και αυθεντικής εμπειρίας φιλοξενίας. Οι σκούρες υφές, τα φυσικά υλικά και οι διακριτικοί φωτισμοί δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για στιγμές χαλάρωσης και συζήτησης.

Η γαστρονομία στο επίκεντρο

Η εμπειρία του χώρου ολοκληρώνεται μέσα από έναν σύγχρονο γαστρονομικό σχεδιασμό που μετατρέπει το Members Club σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό φιλοξενίας. Ο χώρος διαθέτει open kitchen με buffet, αλλά και ξεχωριστή κουζίνα sushi, δημιουργώντας ένα μοναδικό concept που συνδυάζει διαφορετικές γαστρονομικές κουλτούρες μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Αυτό αποτέλεσε και μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαστικές προκλήσεις: να δημιουργηθεί ένας έξυπνος και λειτουργικός τρόπος οργάνωσης, όπου τα δύο διαφορετικά menu να διαχωρίζονται αισθητικά και λειτουργικά, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται από μία κοινή κεντρική κουζίνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που λειτουργεί άψογα σε επίπεδο φιλοξενίας και service, διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή αισθητική και την εμπειρία που χαρακτηρίζει συνολικά το Members Club.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας

Το Members Club του Telekom Center Athens δημιουργήθηκε με στόχο να φιλοξενήσει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και εμπειριών. Από εταιρικά events και private parties μέχρι premium dining experiences και παρουσιάσεις, ο χώρος προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες κάθε περίστασης. Κάθε σημείο του χώρου σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.