Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Ρογκαβόπουλο η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει απόψε στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. 

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Ρογκαβόπουλο η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
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Ο Κώστας Σλούκας μπορεί και απόψε να είναι εκτός ρόστερ για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Εργκίν Αταμάν απόψε θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο Έλληνας παίκτης που απουσίασε από τον πρώτο τελικό, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, χθες πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του κανονικού προγράμματος και απόψε επιστρέφει σε αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου.

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