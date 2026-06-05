Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Ρογκαβόπουλο η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει απόψε στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.
Ο Κώστας Σλούκας μπορεί και απόψε να είναι εκτός ρόστερ για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Εργκίν Αταμάν απόψε θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
Ο Έλληνας παίκτης που απουσίασε από τον πρώτο τελικό, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, χθες πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του κανονικού προγράμματος και απόψε επιστρέφει σε αγωνιστική δράση.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου.